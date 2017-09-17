Бишкекская мэрия начала посадку крупномерных деревьев и совместно с горожанами посадила 80 саженцев деревьев на улице Токомбаева в микрорайонах, а также на небольшом отрезке улицы Медерова. Всего по городу Бишкек обещают высадить 3 855 саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.

Как сообщает мэрия, на улице Токомбаева от 12 микрорайона до улицы Шабдан Баатыра планируется высадить еще 600 саженцев деревьев с закрытой корневой системой и 300 кустарников гортензии. Высаживать саженцы будут до октября.

За 16 сентября бишкекчане также высадили деревья на улице Медерова в промежутке от Панфилова до Токтоналиева.

По плану муниципального предприятия «Зеленстрой» будет посажено 220 деревьев каштана и клена, при этом посадят еще 60 кустов барбариса.

Посадка деревьев планируется еще на нескольких улицах города. На улице Киевской посадят 149 крупномерных саженцев, на Панфилова — 80 саженцев каштана и дубов, на Логвиненко — 60 саженцев липы мелколистной.

Вырубка деревьев в Бишкеке

В мае 2017 года муниципальное предприятие «Зеленстрой» объявило конкурс на покупку саженцев деревьев и кустарников на сумму в 51 млн 350 тысяч сомов.

При ремонте и расширении дорог мэрия запланировала снести более семи тысяч деревьев из-за их аварийности.

Местные жители требовали остановить снос деревьев, но власти продолжали вырубку, заявляя, что посадят новые зеленые насаждения.

Заместитель начальника «Зеленстроя» Вера Слесарева сообщила, что на июль 2017 года в Бишкеке срубили 2707 аварийных дерева. В рамках реконструкции дороги снесли 1130 деревьев.

Взамен мэрия пообещала посадить пять тысяч саженцев различных деревьев с закрытой корневой системой и 5 900 кустарников.

Фото: Мэрия Бишкека

По теме: