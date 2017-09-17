Бангладеш ввел ограничения на передвижение для более 400 тысяч мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы с августа 2017 года. Теперь беженцы могут находиться в специально отведенных палаточных лагерях в районе города Кокс-Базар.

Беженцам запретили селиться за пределами специально отведенных для них районов, даже в случае разлучения семей.

Местным жителям также запретили сдавать жилье для рохинджа, а транспортным компаниям перевозить их.

Бангладеш в течение 10 дней построят новые палаточные лагеря на территории восьми квадратных километров рядом с уже существующими лагерями.

BBC пишет, что таким образом правительство Бангладеш пытается избежать ассимиляции беженцев с местным населением. Так же Бангладеш подозревают в планах вернуть рохинджа в Мьянму или переселить их в другую страну.

По данным ООН, уже более 400 тысяч рохинджа покинули штат Ракхайн на севере Мьянмы и бежали в соседний Бангладеш.

Международные правозащитные организации обвиняют власти Мьянмы в «целенаправленной» кампании по выдворению мусульман-рохинджа из страны. Правозащитники назвали эту кампанию «этнической чисткой».

Мьянма отрицает факт истребления мирного населения и заявляет, что операции проводятся в ответ на нападения экстремистов.

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