В столкновениях в американском городе Сент-Луис пострадало 11 полицейских, как минимум 30 человек арестовано. Протесты начались после того, как полицейского признали невиновным в убийстве афроамериканца.

Беспорядки длились в течение двух дней. Акция протеста началась 15 сентября, когда сотни людей вышли на марш в Сент-Луисе, скандируя «Black Lives Matter».

Митинги начались после того, как местный суд признал 36-летнего полицейского Джейсона Стокли невиновным в убийстве афроамериканца Энтони Смита. Демонстранты посчитали решение суда «несправедливым».

В ходе столкновений пострадало 11 полицейских, около 30 демонстрантов арестованы.

Правоохранители утверждают, что в субботу 16 сентября «протестующие превратились в неуправляемую толпу», начали бить полицейские машины и окна зданий.

Местные СМИ сообщают, что демонстранты бросали камни и бутылки с водой, полиция ответила слезоточивым газом.

Из-за беспорядков в городе отменили концерт ирландской группы U2, назначенный на ночь с 16 на 17 сентября.

Организаторы мероприятия решили отменить его после сообщения полиции. Правоохранители заявили, что «не смогут обеспечить безопасность для слушателей [концерта]».

Убийство Энтони Смита

В декабре 2011 года полицейский Джейсон Стокли и его напарник гнались за жителем Сент-Луиса Энтони Смитом. По их словам, Смит мог продавать наркотики.

Они начали преследовать его на автомобиле. Во время погони видеорегистратор записал слова полицейского, что он «убьет его [Смита]», когда доберется до него.

Спустя три минуты Стокли сказал своему напарнику протаранить машину Смита. После он подбежал к автомобилю и пять раз выстрелил в мужчину, тот скончался на месте.

Правоохранителя обвинили в том, что он открыл огонь «намеренно» и «не имея на это оснований».

В суде адвокаты полицейского сказали, что Стокли оборонялся и поэтому поступил «разумно».

Полицейский настаивал, что Смит собирался выстрелить в него. В машине также нашли пакетик героина с отпечатками пальцев Смита.

Первоначально полицейский департамент Сент-Луиса также посчитал убийство «оправданным».

Однако, по результатам расследования прокуратура обвинила правоохранителя в 2016 году, ссылаясь на «новые доказательства».

Сам полицейский не признает себя виновным. В интервью одному из местных СМИ он заявил, что понимает гнев граждан, но настаивает, что не сделал ничего плохого.

«Я чувствую, и я понимаю, что переживает семья, и я знаю, что все хотят найти виноватого, но я не виноват», — говорил он.

Стокли уволилися из полиции в 2013 году и после переехал в Хьюстон, штат Техас.

По данным американских СМИ, этот случай один из многих в стране, когда полицейские убивают подозреваемых в преступлении, большинство их которых афроамериканцы.

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