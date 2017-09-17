На международном форуме «YES» генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не может быть арестован или экстрадирован из Украины за незаконное пересечение границы.

«Я, как генеральный прокурор, заявляю – Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал», — объявил Луценко на форуме, проходящем в Киеве.

По словам Луценко, Саакашвили стоит обратиться в суд, если он хочет оспорить решение президента о лишении гражданства.

«Это единственный законный и нормальный способ решения этого спора о гражданстве», — сказал генпрокурор.

Юрий Луценко добавил, что те, кто помогал Саакашвили пересечь границу, не будут арестованы.

Уголовное наказание ждет только тех, кто принимал участие в драке, в которой пострадали полицейские.

«Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть семь лет. Чтобы все политики запомнили — можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу. Поэтому в этом деле — криминал, во всем остальном — штраф и суд», — добавил Луценко.

Ранее стало известно об аресте как минимум двух сторонников Саакашвили за незаконную переправку лиц через госграницу Украины, групповое нарушение общественного порядка и сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

Саакашвили пересек границу 10 сентября, несмотря на то, что власти запретили ему въезд в страну.

Его сторонники прорвали кордон, власти утверждают, что при этом пострадали 13 полицейских.

МВД Украины возбудило уголовное по факту «незаконной переправки лиц через государственную границу». Саакашвили и его соратникам грозило до пяти лет лишения свободы.

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