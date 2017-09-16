Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что власти Мьянмы «целенаправленно» проводят кампанию по выдворению мусульман-рохинджа из страны. После начала боевых действий более 370 тысяч мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш.

Организация собрала сведения о том, что власти Мьянмы «систематически» поджигают десятки деревень мусульман-рохинджа. Правозащитники назвали эту кампанию «этнической чисткой».

«Собранные доказательства неопровержимы. Силы безопасности Мьянмы совершают поджоги в северном штате Ракхайн в целенаправленной кампании по выдворению народа рохинджа из Мьянмы. Поймите правильно: это этническая чистка», — заявила директор организации Тирана Хассан.

По ее словам, власти страны окружают какую-либо деревню, расстреливают местных жителей, после чего поджигают дома.

«В юридическом плане это является преступлением против человечности — систематические нападения и принудительная депортация мирных граждан» ,

— сказала она.

По данным ООН, более 370 тысяч рохинджа покинули штат Ракхайн на севере Мьянмы и бежали в соседний Бангладеш.

Из-за огромного наплыва беженцев из Мьянмы ООН выделила Бангладешу 7 млн долларов гуманитарной помощи.

Причина конфликта

В августе в результате массовых столкновений между армией Мьянмы и мусульманами-рохинджа погибли 400 человек. Десятки тысяч мусульман покинули свои дома и бежали в соседнее государство Бангладеш.

Причиной конфликта стало нападение группы мусульман «Армия спасения рохинджа» на 30 полицейских постов на севере штата Ракхайн. Тогда погибли 12 человек.

Члены «Армии спасения рохинджа» утверждают, что их главная цель — спасти мусульман Мьянмы от дискриминации властей. Власти же считают «Армию спасения» террористической группировкой.

Люди, ради своей безопасности покинувшие Мьянму, утверждают, что после нападения повстанцев на полицейские посты военные начали сжигать дома, где проживали рохинджа.

История конфликта

Конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-араканцами, которые составляют этническое большинство, в Ракхайне длится больше 70 лет.

Ситуация ухудшилась после массовых беспорядков в 2012 году, а затем в 2016, когда власти ввели войска в штат Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа. С тех пор преследования рохинджа не прекращаются.

Представители ООН утверждают, что армия и полиция избивали, насиловали и убивали рохинджа, назвав эти действия «преступлением против человечества».

Правительство Мьянмы неоднократно отрицало, что преследует и дискриминирует рохинджа, называя заявления о нарушении прав человека и геноциде «фальшивым новостями» и «пропагандой».



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