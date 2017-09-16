Эдиль Байсалов: Как Исаков унизил достоинство кыргызского паспорта

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Нам уже уши прожужжали проектами про «умный город» и «умную страну». Я не против, и даже всеми руками за! Но, всё равно, жалко, что у нас нет умного правительства.

Ну, посудите сами. Неделю назад Сапар Исаков отменил международный футбольный матч. Кыргызстан должен был играть с Мьянмой.

Вы знаете, сколько стоит футбольной команде прилететь из страны, из которой надо добираться до нас минимум с тремя пересадками? Команда Мьянмы уже была в Бишкеке, как премьер-министр Сапар Исаков вдруг приказал отменить матч? Причина?

Оказывается, на стадионе могли быть беспорядки по причине межэтнических конфликтов в далекой южно-азиатской стране. Представить картину, что наши бишкекчане вдруг бросились избивать и калечить футбольную команду из Мьянмы было невообразимо трудно.

В конце концов, эта команда уже находилась в Бишкеке, и никого это не волновало. Власть в лице Атамбаева только что всем показывала грозный кулак и клялась, что у нее хватит сил и средств жестко навести порядок, и не допустить никаких волнений по всей стране.

А тут был строго ограниченный стадион, никакой истории футбольных беспорядков, отсутствие хоть какой либо группы противоборствующих элементов, тех же самых буддистов, а Сапар Исаков отменил матч. Испугался.