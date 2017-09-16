Эдиль Байсалов: Как Исаков унизил достоинство кыргызского паспорта

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Нам уже уши прожужжали проектами про «умный город» и «умную страну». Я не против, и даже всеми руками за! Но, всё равно, жалко, что у нас нет умного правительства.
Ну, посудите сами. Неделю назад Сапар Исаков отменил международный футбольный матч. Кыргызстан должен был играть с Мьянмой.
Вы знаете, сколько стоит футбольной команде прилететь из страны, из которой надо добираться до нас минимум с тремя пересадками? Команда Мьянмы уже была в Бишкеке, как премьер-министр Сапар Исаков вдруг приказал отменить матч? Причина?
Оказывается, на стадионе могли быть беспорядки по причине межэтнических конфликтов в далекой южно-азиатской стране. Представить картину, что наши бишкекчане вдруг бросились избивать и калечить футбольную команду из Мьянмы было невообразимо трудно.
В конце концов, эта команда уже находилась в Бишкеке, и никого это не волновало. Власть в лице Атамбаева только что всем показывала грозный кулак и клялась, что у нее хватит сил и средств жестко навести порядок, и не допустить никаких волнений по всей стране.
А тут был строго ограниченный стадион, никакой истории футбольных беспорядков, отсутствие хоть какой либо группы противоборствующих элементов, тех же самых буддистов, а Сапар Исаков отменил матч. Испугался.
И не надо сваливать на какие то мифические спецслужбы, которые якобы представили информацию о готовящихся беспорядках. Я вас уверяю: в последние годы работа этих спецслужб заключается лишь в том, чтобы «в случае чего», не дай бог, никто не мог обвинить их, что не предупреждали.
Решение отменить матч показало всю беспомощность и некомпетентность нового правительства. Оно абсолютно не имеет никакого авторитета в народе, не знает его и боится.
Пара резких анонимных комментариев в соцсетях ввергла эту власть в панику. Действительно, если правительство не способно обеспечить общественную безопасность на одном центральном стадионе столицы, то зачем нам вообще нужна такая власть?
Хорошо хоть, что Азиатская Конфедерация футбола заявила задним числом, что отменила матч она сама, а правительство лишь рекомендовало. Кыргызская сборная могла быть дисквалифицирована, а тут она понесла потери «всего лишь» в пару сотен тысяч долларов.
Я не буду разбирать всё, что было посередине. Почту передали госрегистру, чтобы почтальоны разносили паспорта по домам. Странная логика. Ну, окэй.
Наверное, следующим шагом объединят «Кыргызтелеком» с ГАИ, а «Кыргызалтын» со стоматологией. И не спрашивайте, почему.
Главное тут — изобразить бурную деятельность (ИБД), поднять пыль и шум, говорить, как можно более заумными фразами, по возможности англицизмами, продолжить активно фотаться с иностранными делегациями, неважно какими, напустить ореол причастности к тайнам бытия, при каждой возможности подчеркивать прохождение своими советниками двухнедельного курса при Гарварде.
И вот вчера в Бишкек прилетел «брат» нашего премьер министра Стивен Сигал. Случайно, якобы, узнал о рейсе в Бишкек из Монголии, где он справлял день рождения сына, и прилетел.
Я ничего не имею против голливудских звезд категории «B» из конца 1980-х. Но посмотрите на кадры телерепортажа со встречи Сапара Исакова с Сигалом.
С какой это стати «бурный рост нашей страны будет связан с именем Сигала», уважаемый Сапар Жумакадырович? Мы уже сбились со счета, в который раз Вас подводит язык за прошедшие с назначения дни.
Я считаю оскорбительным для Кыргызской Республики, и даже не смешным с точки зрения заезжей звезды, предлагать Сигалу гражданство Кыргызстана. Наше законодательство содержит исчерпывающий перечень оснований для получения кыргызского гражданства.
Дружба иностранца с премьер-министром не является одним из таких оснований. Реакцией на такой жест Исакова прошлой ночью стало всеобщее даже не возмущение, а отвращение.
Мы реально выглядим банановой республикой. Походите по соцсетям, особенно англоязычной ее части — (уважаемые советники премьер-министра, помогите ему с переводом).
Я считаю, Сапар Исаков обязан извиниться перед народом, которому он служит, за унижение нашего национального достоинства. Паспорт Кыргызской Республики — это не сувенир, который можно от барского плеча предложить заезжему гостю.
Повторюсь, наше законодательство не предусматривает предоставления гражданства даже за какие то выдающиеся заслуги, в отличие, например, от той же России. А если это было сказано в шутку, то это даже еще хуже.
Как хорошо, когда с кабинетных дипломатов сползает ничем незаслуженный ореол. Как можно предложить еще один паспорт Сигалу, когда над ним за сербский и русские паспорта издевается вся мировая пресса?
Сигал имеет право на монгольское гражданство, но не обращался за ним. А тут вот тебе в лицо тычат. Ничего приятного, мда.
И тут я опять хочу вспомнить тот самый отмененный Исаковым матч Кыргызстан-Мьянма.
Якобы в Бишкеке должны были произойти межрелигиозные столкновения. Мусульмане, оказывается, должны были сцепиться с буддистами.
Это было неделю назад.
А неделю спустя Исаков посмел предложить кыргызский паспорт Сигалу. Одному из самых известных буддистов мира.
И даже не вспомнил ни про матч, ни про мифических радикал-мусульман.
Интересно, что будет через неделю?
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