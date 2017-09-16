В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области пункт пропуска «Баймак-Автодорожный» на кыргызско-узбекской границе заработал в упрощенном режиме. В мае 2016 года этот участок границы с Узбекистаном был временно закрыт.

Теперь через КПП «Баймак-автодорожный» можно пройти без таможенного, ветеринарного, фитосанитарного и антинаркотического контроля.

Гражданам двух стран нужно пройти только пограничный контроль.

Также в начале сентября 2017 года прошло двустороннее открытие КПП «Достук» на кыргызско-узбекской границе.

Теперь гражданам двух стран не нужно будет получать дополнительные документы, чтобы пересечь границу.

Пункт пропуска «Достук» находится между городами Ош и Андижан и является самым крупным пропускным пунктом между Кыргызстаном и Узбекистаном.

О двустороннем открытии границы договорились президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев во время официального визита главы Узбекистана в Кыргызстан 5-6 сентября.

Закрытие границ

Узбекистан в одностороннем порядке закрыл большинство контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном после революции 2010 года.

В июне 2010 года, когда на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт, границу открыли.

Во время конфликта погибли более 400 человек. Тогда Узбекистан впустил в свою страну более 1000 беженцев из Кыргызстана. Затем границу снова закрыли.

Лишь в 2011 году Узбекистан открыл пункт пропуска «Достук», но усложнил порядок пересечения границы.

И хотя после этого по одному погранпосту заработали в Джалал-Абадской и Баткенской областях, основным местом перехода граждан через границу по-прежнему остается «Достук».

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