Студентов вузов Екатеринбурга и Самары предупредили о возможном выселении из общежитий на время проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Студенты считают выселение незаконным.

О выселении студентов из общежитий на время проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года заговорили в Екатеринбурге и Самаре.

Руководство Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) утверждает, что им отправили официальные запросы от Минздрава и Минобразования, где потребовали сдвинуть учебный график студентов и освободить общежития на июнь 2018 года.

В Самаре освободить общежития потребовали у студентов всех вузов.

Власти обещают оплатить российским университетам пользование общежитиями.

В них в июне поселят полицейских, которые будут обеспечивать безопасность на чемпионате.

Для того, чтобы выполнить требование властей, студентам сдвинут прохождение практики на июнь, а иногородние студенты смогут практиковаться по месту жительства.

Руководство университета не смогло ответить журналистам, на каком основании выселяют студентов и скольким из них придется покинуть общежития.

В Самаре поселят как полицейских, так и обычных туристов. Летом 2018 года в город приедут дополнительные 10 тысяч правоохранителей.

Студенты недовольны возможному выселению. Они считают выселение незаконным, потому что в их договорах на проживание это не прописано.

Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов также заявил, что такое выселение незаконно. По его словам вуз может только попросить студентов выехать, и если они согласятся, дать им временное жилье в другом месте.

Чемпионат мира по футболу пройдет в июне 2018 года в нескольких городах России.



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