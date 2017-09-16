Американское космическое агентство НАСА опубликовало последний снимок, сделанный космическим зондом «Кассини» за несколько часов до завершения миссии. «Кассини» сгорел в атмосфере Сатурна, пролетав в космосе 20 лет.
На последнем снимке космического зонда снята темная ночная сторона Сатурна, освещенная светом его колец.
Кассини сделал снимок в 634 тысячах километров от Сатурна, после чего опустился в его облака и сгорел в атмосфере.
НАСА решили уничтожить зонд после 20 лет работы из-за опустошенных топливных баков.
Национальное управление по исследованию космического пространства не хотело, чтобы аппарат бесцельно дрейфовал вокруг Сатурна, как космический мусор.
Последний сигнал с зонда был принят в 05:55 утра 13 сентября по времени Калифорнии, после чего руководитель миссии Эрл Мэйз обратился к коллегам.
«Поздравляю вас всех. Это была невероятная миссия, невероятный космический аппарат, и вы все невероятная команда. Я собираюсь объявить конец миссии», — сказал он.
Кассини был запущен в космос 15 сентября 1997 года специально для изучения Сатурна и за 20 лет обнаружил шесть его спутников, в том числе и потенциально пригодный для жизни.
Семь лет он летел к планете, еще 13 летал по ее орбите и сделал более 450 тысяч фото Сатурна.
Миссия «Кассини» должна была завершиться в 2008 году,но ее дважды продлевали.
Фото: НАСА
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