Американское космическое агентство НАСА опубликовало последний снимок, сделанный космическим зондом «Кассини» за несколько часов до завершения миссии. «Кассини» сгорел в атмосфере Сатурна, пролетав в космосе 20 лет.

На последнем снимке космического зонда снята темная ночная сторона Сатурна, освещенная светом его колец.

Кассини сделал снимок в 634 тысячах километров от Сатурна, после чего опустился в его облака и сгорел в атмосфере.

НАСА решили уничтожить зонд после 20 лет работы из-за опустошенных топливных баков.

Национальное управление по исследованию космического пространства не хотело, чтобы аппарат бесцельно дрейфовал вокруг Сатурна, как космический мусор.

Последний сигнал с зонда был принят в 05:55 утра 13 сентября по времени Калифорнии, после чего руководитель миссии Эрл Мэйз обратился к коллегам.

«Поздравляю вас всех. Это была невероятная миссия, невероятный космический аппарат, и вы все невероятная команда. Я собираюсь объявить конец миссии», — сказал он.

Кассини был запущен в космос 15 сентября 1997 года специально для изучения Сатурна и за 20 лет обнаружил шесть его спутников, в том числе и потенциально пригодный для жизни.

Семь лет он летел к планете, еще 13 летал по ее орбите и сделал более 450 тысяч фото Сатурна.

Миссия «Кассини» должна была завершиться в 2008 году,но ее дважды продлевали.

Фото: НАСА

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