После двух месяцев ожидания доставки, Кыргызская космическая программа получила прототип спутника.

Это огромный шаг для нашей программы — работа над этим прототипом позволит нам понять устройство кубсата, самого распространённого класса наноспутников.

Прототип, конечно же, не будет отправлен на орбиту — на то он и прототип. Но после работы с ним команда космической программы сможет собрать похожий спутник, который уже отправится в космос.

У как минимум шести стран мира кубсат был первым спутником: это Литва, Эстония, Гана, Бангладеш, Монголия и Бутан. Особенностью кыргызского спутника станет то, что над ним работает полностью женская команда.

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Кыргызская космическая программа — проект общественного фонда «Клооп Медиа», которому принадлежит и издание «Клооп».

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