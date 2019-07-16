Над первым кыргызским спутником работает группа девушек, которая прошла обучение в Школе спутникостроения при “Клоопе”.
Занятия в школе начались в марте 2018 года, и с тех пор сформировался костяк из десятка девушек, которые выполнят основную работу по строительству спутника.
Встречайте — команда спутникостроительниц, также известная как Satellite Girls!
Кызжибек Батырканова, 24 года
Руководитель программы
«Люблю смотреть кино, заниматься спортом и просто гулять по городу. Интересуюсь программированием, особенно работой с данными. В свободное от работы время преподаю английский язык. Я очень хочу, чтобы у каждого ребенка в Кыргызстане был доступ к качественному образованию. Поэтому пришла в проект, который дает прекрасную возможность повышать уровень образования, а также вовлекать как можно больше девочек в технические профессии. На работе учусь быть человеком-оркестром с десятью руками и тремя головами».
Алина Анисимова, 20 лет
Технический директор
«Люблю делать что-то руками – от вязки до пайки, от починки электроприборов до рисования. Пришла в программу из технического интереса и стояла у ее истоков. Хочу, чтобы мы как можно быстрее получили детали спутника и начали работать с электроникой, механикой и программированием».
Бегайым Исаакова, 18 лет
«Недавно начала заниматься бегом. Еще подростком мечтала работать в космической индустрии. Так и занесло в Кыргызскую космическую программу. На данный момент моя жизненная цель – учиться и развиваться, чтобы быть полезной нашей миссии».
Айдана Айдарбекова, 19 лет
«Я взяла академический отпуск и теперь посвящаю все свое время проекту. Люблю рисовать, читать книги и мангу. Большой фанат фигурного катания. Надеюсь, наша программа положит начало аэрокосмической индустрии в Кыргызстане и разобьёт стереотипы о том, что наука только для мужчин, а место женщин на кухне».
Анна Бойко, 21 год
«Интересуюсь экологией и походами в горы. Строить спутник – редкая возможность, что и смотивировало меня стать участницей программы. Также хочу реализовать себя в области STEM (science, technology, engineering and mathematics – наука, технологии, инженерия и математика)».
Айзада Каратаева, 21 год
«Интерсекциональная феминистка. Люблю аниме и мангу. Мечтаю увидеть северное сияние и зимний Байкал. Стараюсь использовать меньше пластика и сортирую мусор. Со школы меня вдохновляли женщины в науке, в особенности моя мама (она инженер-связист), но сама я боялась и всегда думала, что точные науки не мое. Участие в программе стало своего рода вызовом для меня. Социальная политика проекта стала также одной из причин, почему я здесь».
Алтынай Сариева, 20 лет
«Увлекаюсь походами в горы, поппингом и электроникой. Стараюсь заботиться о природе. В будущем хочу стать программисткой. Участие в проекте дает мне возможность общаться с людьми, которые работают в STEM. Находясь в этом кругу людей и видя как работает наука в реальной жизни, я поняла какое направление программирования меня больше всего интересует. Надеюсь, наш проект сподвигнет людей получать качественное образование».
Анита Жуденова, 19 лет
«Учусь на факультете новых технологий, направление прикладная математика и информатика при университете Ала-Тоо. В свободное время мне нравится читать и выполнять задания по программированию на веб-сайте SPOJ. Мой фаворит – серия книг о Гарри Поттере, а любимые авторы – Айрис Мердок и Дорис Лессинг. В Кыргызскую космическую программу я пришла в марте 2019 года, прошла двухнедельные курсы и стала частью команды. Надеюсь, что опыт работы здесь поможет моему росту как специалиста и научит меня работать в команде».