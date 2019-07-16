Кызжибек Батырканова, 24 года

Руководитель программы

«Люблю смотреть кино, заниматься спортом и просто гулять по городу. Интересуюсь программированием, особенно работой с данными. В свободное от работы время преподаю английский язык. Я очень хочу, чтобы у каждого ребенка в Кыргызстане был доступ к качественному образованию. Поэтому пришла в проект, который дает прекрасную возможность повышать уровень образования, а также вовлекать как можно больше девочек в технические профессии. На работе учусь быть человеком-оркестром с десятью руками и тремя головами».



