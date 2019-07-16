Около 70 жителей Нарынского района в Нарынской области вышли на митинг к областной администрации 15 июля. Люди потребовали от властей закрытия золотодобывающего месторождения Солтон-Сары, которая разрабатывает китайская компания Zhong Ji Mining.



Сотрудник отдела оборона, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата полпреда Нарынской области Чолпонбек Насирдинов сообщил «Клоопу», что на митинг вышли жители сел Эмгекчил, Мин-Булак и Он-Арча. Они утверждают, что из-за работ по добыче золота у них массово гибнет домашний скот.

«Жители утверждают что из-за воды и травы гибнет мелкий скот. Они жалуются на частые взрывы [на месторождении]. Говорят, что погибло 29 [животных] и районная ветеринарная инспекция выявила в тушах мышьяк и нитрат. Сейчас создана комиссия, в состав которой вошли и сами жители», — сказал Насирдинов.

Пресс-секретарь Госинспекции по ветеринарной безопасности Рахат Садырбекова подтвердила «Клоопу», что результаты изучения туш умерших животных выявили наличие в них следы мышьяка и нитрата. Экотехинспекция должна выяснить, как именно животные могли отравиться мышьяком и нитратом.

«К нам информация о гибели скота поступила 8 июля. Предварительный диагноз смерти скота — отравление мышьяком и нитратом», — сказала Садырбекова.

В интервью изданию «Спутник» первый заместитель полпреда Нарынской области Азиз Касенов завил, что если комиссия выявит, что скот жителей погиб из-за взрывных работ на месторождении, то китайская компания возместит им ущерб.

Ранее в нескольких группах на фейсбуке появились фотографии и видео, возможно снятые в долине Солтон-Сары. Авторы публикаций утверждали, что скот местных жителей гибнет из-за того, что китайская золотодобывающая компания загрязняет воду в реке из которой пьют животные.

«Китайцы устроили большой взрыв. Дети напуганы, скот от испуга в сарай забежал. Вот так взрывают. Красный дым и есть цианид. Здесь неподалеку скотоводы живут, никто про народ не думает», — говорит автор одного из видео.

Это уже не первое требование местных жителей закрыть золотодобывающее предприятие в Солтон-Сары. В мае 2018 года около 100 жителей из села Эмгекчил также выступали против горнодобывающих работ. Они заявляли, что некоторые отходы попадают в речную воду, местные жители используют для питья и для скота.

Китайская компания Zhong Ji Mining получила лицензию на добычу золота в Солтон-Сары в 2012 году. По прогнозам, общие запасы драгоценного металла составляют около 20 тонн. Компания предоставляет рабочие места примерно 160 местным жителям.