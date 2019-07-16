Протестующие у здания Токмаксого городского суда. Фото: Самат Джумакадыров / RFE / RL

Жители сел, которые находятся недалеко от города Токмок, провели митинг возле зданий горсуда и городской милиции 15 июля. Издание Kaktus.Media сообщило, что всего на митинг вышли около 200 человек.

Протестующие потребовали от милиционеров, чтобы те «прекратили гонения» на местную молодежь. Люди утверждают, что за давлением на молодых людей стоит депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Урмат Самаев.

Почему местные жители вышли на митинг

Село Мээнеткеч расположено в восьми километрах от Токмока. Уже почти год между сельчанами напряженные отношения. Последняя драка произошла 8 июля — тогда подрались жители Мээнеткеча Бакыт Токтогулов и Талант Жамангулов. По какой причине между мужчинами произошел конфликт — неизвестно.

В результате драки оба мужчины получили травмы: Токтогулов попал в реанимацию, Жамангулова также госпитализировали, но спустя несколько дней. У него диагностировали сотрясение мозга, но местные жители этому не поверили.

Они собрались у здания Токмакского горсуда и заявили, что зачинщиком драки стал именно Талант Жамангулов. Мать пострадавшего Бакыта Токтогулова заявила «Азаттыку», что милиция их «преследует», а Жамангулов дает ложные показания.

«Совсем неизвестные мне люди заявили, что моего сына якобы вывезли из больницы. Никто его не вывозил. Это я забрала его домой на лечение, так как в больнице за ним никто не смотрел. Я до сих пор боюсь, что к нам могут прийти и избить сына», — рассказала женщина.

Пресс-служба ГУВД Чуйского района сообщила «Клоопу», что в отношении обоих участников драки возбуждено уголовное дело.

«По факту хулиганства на обоих заведено уголовное дело. Назначены экспертизы. У обоих телесные повреждения. Все обстоятельства расследуются», — заявили в ГУВД.

Это уже не первый случай, когда Талант Жумагулов стал участником драки. Год назад он получил ножевое ранение во время стычки с депутатом Токмакского кенеша от СДПК Тыная Жансеитова.

После драки милиция объявила Жансеитова в розыск, но он добровольно явился в милицию лишь в апреле этого года.

Как с этим связан депутат парламента?

Местные жители утверждают, что в аресте Жансеитова заинтересован как раз парламентарий Урмат Самаев. По их словам, в Токмаке давно идет скрытая борьба между сторонниками партий СДПК и «Кыргызстан» за влияние в городе.

«[Урмат] Самаев подкупил токмакскую милицию. Нас никто не слышит, все возмущены. Начальник ОВД Токмака скоро нас всех доведет. Урмат Самаев контролирует его, делает все, что ему вздумается», — заявил один из жителей села Мээнеткеч.

Сам Урмат Самаев опроверг обвинения в свой адрес и назвал их «попыткой дискредитации со стороны оппонентов».

«То, что год назад депутат городского кенеша Тынай Жансеитов ранил ножом Таланта Жамангулова — это ведь правда. Думаю, следствие само разберется, кто виноват. Я не был зачинщиком конфликта. Сам удивляюсь, как я оказался замешанным в этой ситуации», — заявил он.

Ранее имя Урмата Самаева уже упоминалось в другом конфликте, произошедшем в Токмаке. В январе 2019 года в СМИ появились публикации о перестрелке возле контрольно-пропускного пункта «Токмак — Автодорожный».

Тогда журналисты сообщили, что участники конфликта — контрабандисты, и некоторые из них связаны с неким мужчиной по кличке «Чемпион». Позже выяснилось, что «Чемпионом» является Урмат Самаев. Его также вызывали на допрос в милицию, но он заявил о непричастности к инциденту.