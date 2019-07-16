Бишкекский горкенеш 4 июля вынес на общественное обсуждение проект о повышении тарифов на воду и канализацию.

Если предложение примут, то кубометр питьевой воды для бишкекчан подорожает в полтора раза — с 5,38 до 8,1 сома. Для бюджетных организаций тариф повысится с 7,38 до 9,1 сомов, а для прочих организаций вода подорожает с 9,15 до 13 сомов.

Также депутаты предложили поднять тарифы и на канализацию — стоимость может возрасти с 1,2 до 2,3 сомов. Предложение по увеличению цен объяснили тем, что нынешние тарифы убыточны.

«Действующие тарифы на услуги водопровода и канализации не позволяют осуществить эксплуатацию и производить модернизацию […] оборудования […] реконструкцию водопроводно-канализационных сетей», — говорится в справке-обосновании постановления горкенеша.

По данным мэрии, за последние годы «Бишкекводоканал» несет убытки свыше 80 млн сомов.