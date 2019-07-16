Активистка и правозащитница Рита Карасартова опубликовала на своей фейсбук-странице обращение к генеральному прокурору Кыргызстана Откурбеку Джамшитову, в котором попросила предоставить информацию по уголовному делу вокруг здания бывшей районной больницы в городе Шопоков.

В интервью изданию vesti.kg Карасартова пояснила, что в сейчас в здании работает частный детский сад, хотя в нем должен был быть кризисный центр для женщин. По ее словам, здание приватизировала президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева.

«Все наши правозащитники женщин молчат об этом […] Прокуратура, возбудившая уголовное дело, не может довести дело до конца. Женщин, которые попадают в сложные ситуации, очень много», — заявила Карасартова.

Она добавила, что организациям по защите женщин необходимо вернуть здание, в котором сейчас работает детский сад.

«Если мы не будем называть вещи своими именами, то, оказывается, Акбагышевой можно целую больницу приватизировать, а Карасартовой нельзя говорить о том, что в общежитиях для детей живут женщины […] Пусть отбивают это здание у Акбагышевой и заселяют туда огромное количество женщин, нуждающихся в защите», — заявила активистка.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры «Клоопу» пообещали позже прокомментировать обращение Карасартовой.

Связаться с самой Замирой Акбагышевой на момент публикации материала не удалось.

По данным на 2017 год, каждая четвертая женщина в Кыргызстане, которая когда-либо состояла в браке, была жертвой физического насилия. Восемнадцать процентов женщин подверглись сексуальному и эмоциональному насилию.

По данным Нацстаткома, в 2016 году за помощью в кризисные центры обратились 6823 пострадавших.

Как здание бывшей больницы превратилось в детсад

В 2010 году американский Центр транзитных перевозок «Манас» выделил $748 тысяч на реконструкцию старого здания больницы. Совершению сделки тогда способствовала именно Замира Акбагышева.

В здании должен был появиться кризисный центр для женщин, пострадавших от насилия и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего в центре могли разместиться до 55 человек.

В 2015 году «Клооп» выпустил расследование и выяснил, что мэрия Шопокова в 2003 году передала здание общественному фонду Акбагышевой за 20,6 тысяч сомов. В городской администрации заявили, что эта сделка прошла «под давлением».

Анонимный источник Центра транзитных перевозок «Манас» также рассказал журналистам, что Акбагышева предоставила старые документы и обманным путем получила грант на ремонт и создание кризисного центра. По словам источника, деньги могли быть выделены исключительно зданию, находящемуся в государственной собственности.