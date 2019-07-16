В соцсетях распространили видео, на котором несколько мужчин показали пародию на фразу президента Сооронбая Жээнбекова «чык эшикке» (на кыргызском: выйди за дверь).

С этими словами Жээнбеков в 2017 году, будучи премьер-министром, выгнал с заседания замдиректора Госстроя Алмазбека Абдыкарова.

На видео парни несколько раз повторяют фразу «чык эшикке», после чего в кадре появляется фотография, на которой один из мужчин якобы нападает на другого с портретом Сооронбая Жээнбекова в руках.

шалунишки Publicerat av Адель Карып Måndag 15 juli 2019

После того, как видео появилось в соцсетях, выяснилось, что авторами и участниками ролика оказались сотрудники муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки».

Руководство мэрии Бишкека поручило начальнику этого отдела Улану Жолдошеву наказать провинившихся сотрудников «за недопустимые манипуляции с портретом президента Кыргызстана». Им может грозить увольнение.

Позже сами авторы ролика записали видео, в котором попросили прощения у президента Сооронбая Жээнбекова. «Это было во время обеда. Мы с коллегой сидели в кабинете, нить картинки порвалась и мы решили привязать и из этого так вышло», — объяснили они.

Соавторка: Айзирек Иманалиева