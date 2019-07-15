Правозащитная организация «Бир Дуйно — Кыргызстан» сообщила, что дело правозащитника Азимжана Аскарова будет пересмотрено в Чуйском областном суде. Дата слушания предварительно назначена на 30 июля.

Заседание суда было назначено на 16 июля, но его перенесли из-за того, что не все судьи смогут быть на процессе.

Дело Аскарова пересматривают из-за нового Уголовного кодекса, который вступил в силу с 1 января 2019 года.

Ранее восемь международных правозащитных организаций направили общее письмо Верховному представителю Евросоюза по политике безопасности Федерике Могерини, чтобы она обсудила дело Аскарова с властями Кыргызстана во время своего визита. В заявлении правозащитных организаций говорилось о том, что здоровье Аскарова ухудшается и его необходимо освободить и отправить на лечение.

Во время визита в Кыргызстан Могерини заявила, что дело Аскарова находится «на стадии обсуждения», но не предоставила каких-либо подробностей переговоров.

Во время президентства Алмазбека Атамбаева власти были убеждены в виновности Аскарова. Его награждение со стороны Госдепартамента США даже вызвало международный скандал, который привел к разрыву базового двустороннего соглашения о сотрудничестве между странами.

Пришедший в ноябре 2017 года к власти президент Сооронбай Жээнбеков пока никак публично не комментировал дело Аскарова.

Осужденный правозащитник

Азимжан Аскаров — этнический узбек и правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции. В течение 15 лет он возглавлял правозащитную организацию «Воздух».

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве».

Суд приговорил Аскарова в конце 2010 года к пожизненному заключению, но сам правозащитник не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.

Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты неоднократно утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.

Комитет ООН по правам человека рекомендовал в 2016 году пересмотреть дело правозащитника и освободить его из заключения. Рекомендация была частично выполнена, но Чуйский областной суд оставил в силе пожизненный срок.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссей после этого заявил, что пожизненный приговор Чуйского областного суда в отношении правозащитника Азимжана Аскарова «прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека».