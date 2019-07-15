Представители интернет-провайдера «Хомлайн» сообщили «Клоопу», что их абоненты испытывают трудности с доступом к сети из-за аварии, которая произошла 14 июля у вышестоящего провайдера «Элката».

«Наши инженеры несколько раз устраняли поломку. […] Это коснулось примерно 15-20 тысяч наших абонентов», — сказал представитель «Хомлайна».

Проблемы с доступом в интернет продолжились 15 июля, когда оборудование компании оказалось без электричества из-за отключения источника бесперебойного питания, говорят в компании.

По оценке представителя «Хомлайна», без доступа в интернет осталась «половина Кыргызстана». Однако абоненты остальных интернет-провайдеров пока не жаловались на перебои со связью.

Пользователи онлайн-форума «Дизель» пишут, что испытывают проблемы только с интернетом от «Хомлайна». Они также пожаловались на то, что с техподдержкой провайдера сложно связаться.

По состоянию на 17:20, 15 июля, абоненты «Хомлайна» все еще жалуются на перебои со связью.

В самом «Хомлайне» говорят, что компания не смогла обеспечить техподдержку своим пользователям из-за того, что их сервера телефонии находится в дата-центре «Элката», который, по словам представителя «Хомлайна», был обесточен.

В «Элкате» опровергают информацию о повторном сбое оборудования 15 июля. «Была авария, но ее исправили 14 июля, около 16:00. Больше мы проблем таких не испытываем. И от клиентов “Элката” жалоб нет», — сказали в компании.

Представитель «Хомлайна» пообещал, что проведет перерасчет абонентской платы для своих клиентов за отсутствие интернета — для этого абонентам необходимо обратиться в техподдержку.