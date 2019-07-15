Руководитель Наццентра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов рассказал журналистке «Клоопа», что экс-генпрокурор Аида Салянова пожаловалась сотрудникам центра на состояние здоровья. По словам правозащитников, ей требуется лечение из-за сердца.

«Она не долечилась в кардиологии. У нее больное сердце, и она хотела бы долечиться», — сказал Сулайманов.

Он добавил, что в Госслужбу по исполнению наказаний (ГСИН) отправлен запрос с просьбой обратить внимание на состояние здоровья Саляновой.

«Мы направили письмо в ГСИН, что состояние ее здоровья требует вмешательства. Больше ни на что жалоб нет, только на состояние здоровья», — объяснил он.

Однако в пресс-службе ГСИН журналистке «Клоопа» заявили, что никаких письменных заявлений по поводу Саляновой к ним не поступало.

«Представители [центра против пыток] были на прошлой неделе. К нам в письменном виде [жалобы от адвокатов] не поступали. Только в СМИ родственники или адвокаты обращаются, к нам жалоб ни от адвокатов, ни от нее самой нет», — заявили в ГСИН.

В ведомстве добавили, что сама Салянова получает сейчас лечение и ни на что не жалуется.

«Адвокаты жалуются и пишут вести, что условия нечеловеческие и мы ее пытаем. Пока от самой [Саляновой] нет письменных жалоб. Она проходит лечение. Рекомендаций о ее госпитализации пока нет», — добавили в ГСИН.

Салянову 15 июня перевели из СИЗО-1 в Национальный центр кардиологии и терапии на лечение. Она вернулась в изолятор 30 июня.

Экс-генпрокурора Аиду Салянову задержали в начале июня 2019 года, вскоре после того, как власти Кыргызстана возобновили расследование по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Салянова отрицает эти обвинения — по ее словам, она узнала о том, что Батукаева освободили уже после того, как он покинул Кыргызстан.

По делу об освобождении Батукаева властями задержаны экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и бывшая министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Они находятся под домашним арестом. Кроме них, также задержали и врачей, которые диагностировали Батукаеву лейкоз.