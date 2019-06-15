Задержанную по делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева экс-генпрокурора Аиду Салянову госпитализировали из СИЗО 1 в Национальный центр кардиологии и терапии.

По словам адвоката Саляновой Рабиги Сыдыковой, ее подопечную в СИЗО каждый день обследовали врачи, несколько раз приезжала скорая помощь. Сыдыкова утверждает, что у Саляновой порок сердца, и здоровье ее ухудшалось из-за сырого помещения СИЗО. Адвокат подала ходатайства о переводе Саляновой в больницу в ГСИН и другие органы.

Ранее в защиту Саляновой выступил омбудсмен Токон Мамытов — он просил перевести ее под домашний арест из-за болей в сердце и маленького ребенка.

Салянова была задержана 4 июня по делу об о освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ее обвиняют в причастности к освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельному диагнозу «лейкоз». Но сама Салянова отрицает эти обвинения — по ее словам, она узнала о том, что Батукаева освободили уже после того, как он покинул Кыргызстан.

«Законно Батукаев освободился или нет – я не имею никакого отношения. Как бы он ни выехал, я считаю, что действия прокуроров были законными и постараюсь защитить их, а не других», — говорила она.

По делу об освобождении Батукаева властями задержаны экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, бывшая министр здравоохранения Динара Сагинбаева находится под домашним арестом, а также в арестованы врачи, которые диагностировали Батукаеву лейкоз.

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