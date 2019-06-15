Экс-омбудсмен Турсунбек Акун считает, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев оклеветал его. Он подал иск о защите чести и достоинства в Октябрьский районный суд Бишкека и требует с экс-президента 100 000 сомов за моральный ущерб.

«Не думаю, что 100 тысяч сомов — большая сумма для Атамбаева. А я эти деньги направлю на благотворительность. Передам детскому дому-интернату. Публично, чтобы не думали, что себе забрал», — сказал Акун в интервью 24.kg.

Причиной судебного иска к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву стали слова последнего на митинге 8 июня. Атамбаев заявил, что Акун «заработал» на незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Акуна в 2013 году в получении взятки обвиняли родственники Батукаева, но он отрицал свою причастность.

«Сейчас идет раскачка по Батукаеву. Неужели кто-то думает, что Атамбаев мог взять у него деньги, чтобы выпустить его? Атамбаев сам всем давал деньги. И чтобы выбить показания сажают Атаханова, Салянову, Рысалиева. […] Кто-то деньги заработал, начиная с Турсунбека Акуна», — сказал Атамбаев.

Акун ранее заявлял, что к освобождению криминального авторитета причастен Атамбаев. После вступления в силу закона о лишении неприкосновенности экс-президентов дело Батукаева может стать одним из поводов для привлечения к ответственности Атамбаева.

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