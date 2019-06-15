«Алмазбек Атамбаев не может отвечать перед судом за действия, которые он совершал, будучи президентом, поскольку тогда работал закон от 18 июня 2003 года об абсолютной неприкосновенности», — говорит юрист СДПК Нурбек Касымбеков.

Он считает комиссию о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева неконституционной.

О создании комиссии из депутатов сообщили 13 июня, в нее вошли 12 депутатов, в том числе несколько социал-демократов — Омурбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев и Максатбек Эгембердиев.

Ранее в силу вступил закон о механизме лишения неприкосновенности экс-президентов. Документ вводит новую процедуру, по которой бывшего главу государства могут лишить защиты перед правосудием, и соответственно привлечь к ответственности — но только за те дела, которые он совершал в бытность президентом.

Закон запрещает экс-президентам заниматься политической деятельностью, например, быть членом партии или её возглавлять — за это его могут лишить пожизненного обеспечения, которое гарантировано всем экс-президентам. После вступления закона в силу Алмазбек Атамбаев был вынужден покинуть пост председателя СДПК, тем не менее партия утверждает, что бывший глава государства останется в политике.

Неприкосновенность президента

В мае 2018 года депутаты подняли тему закона о неприкосновенности экс-президентов. Один из авторов закона, депутат Исхак Масалиев, хотел привлечь к ответственности Алмазбека Атамбаева за нарушения при модернизации бишкекской ТЭЦ.

Этой произошло на фоне разгоревшегося конфликта между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником, президентом Сооронбаем Жээнбековым. Глава государства долго не комментировал и не подтверждал конфликт, впервые заговорив о нем в ноябре.

К этому времени депутаты уже прописали механизм снятия неприкосновенности с экс-президентов и возможность возбуждения против них уголовных дел, а Конституционная палата признала норму о неприкосновенности экс-президента неконституционной. Тогда же правительству постановили разработать механизм ее лишения.

Парламент окончательно одобрил законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президентов в апреле 2019 года, а в мае закон подписал Жээнбеков. Технически закон может коснуться двух экс-президентов — Алмазбека Атамбаева и Розы Отунбаевой, предыдущие главы государства — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев — этого статуса лишены. Но скорее всего закон хотят применить именно в отношении Атамбаева, близкие сторонники которого уже задержаны.

Читать еще: