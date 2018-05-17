Парламент придумает, как лишать экс-президентов иммунитета

В парламенте Кыргызстана разработают механизм, который позволит лишать экс-президентов неприкосновенности при подозрении в тяжких преступлениях. Инициатор идеи, депутат Исхак Масалиев, потребовал таким образом привлечь к ответственности экс-президента Алмазбека Атамбаева за нарушения при модернизации Бишкекской ТЭЦ.

За разработку механизма лишения неприкосновенности бывшего президента проголосовали 87 депутатов, а против — 14. Разработкой займется парламентский комитет по конституционному законодательству.

Вот почему не читали предложения депутатов. Масалиев предложил лишить статуса неприкосновенности экс-президента Атамбаева. Поручили Комитетам разработать механизм. pic.twitter.com/MASQDLfUxN — Дастан Бекешев (@bekeshev) May 17, 2018

Инициатором идеи стал депутат от фракции «Онугуу — Прогресс» Исхак Масалиев. По его словам, экс-президент Алмазбек Атамбаев должен ответить за свои действия по модернизации Бишкекской ТЭЦ.

«Президент, минуя премьер-министра, давал поручения министрам. Это незаконно и противоречит Конституции. Я ранее предлагал снять неприкосновенность с экс-президента. Но это не значит, что Масалиев сказал — и сразу неприкосновенность сняли. Для этого нужно менять законы», — сказал депутат.

Он заявил, что такая процедура необходима, чтобы можно было привлекать бывших президентов к ответственности.

«Действующему президенту можно объявить импичмент, равно как привлечь депутата к ответственности. А вот экс-президента никто и никогда не сможет тронуть. То, что один человек может ни за что не отвечать, противоречит Конституции», — сказал он.

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев рассказал Kloop.kg, что сейчас нельзя лишить бывшего президента неприкосновенности. Однако в январе 2019 года вступит в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс, который позволит генпрокуратуре возбуждать дела против экс-президента.

Ранее депутатская комиссия выявила нарушения при модернизации Бишкекской ТЭЦ, на которую потратили $386 млн китайского кредита. По мнению парламентариев, экс-премьер Сапар Исаков «лоббировал» интересы китайской компании TBEA. Атамбаева депутаты обвинили во вмешательстве в работу правительства при заключении контракта о модернизации ТЭЦ.

Это произошло на фоне скрытого противостояния между действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. В частности, Жээнбеков сменил почти всех высокопоставленных чиновников, которых назначал его предшественник. Оба политика отрицают какой-либо конфликт.