С осени этого года Министерство образования вводит требование по минимальной нагрузке школьных учителей. Специалисты «Булана», неправительственного института, считают, что это может привести к увольнениям учителей, которые ведут мало уроков. Минобраз с этим не согласен. Что происходит?
Что случилось?
В январе 2018 года минобраз решил ввести требования по минимальной нагрузке на школьных учителей.
Новые правила вступят в силу осенью этого года — как раз с началом учебного года. Руководства школ будут обязаны учитывать их при распределении нагрузки между учителями. Если администрация школы нарушит это требование, минобраз примет к ней дисциплинарные меры.
Минимальная нагрузка учителя зависит от предмета, который он преподает — она варьируется от 1 до 18 часов в неделю.
Зачем это нужно?
В 2011 году власти Кыргызстана ввели почасовую оплату для учителей. При этом никакого документа, который бы ограничивал минимальную нагрузку для педагогов, не было.
В итоге, как говорят в министерстве образования, в некоторых школах возникла проблема дробления нагрузки учителей. Сейчас в школах может работать довольно много учителей, которые преподают всего по несколько часов в неделю.
По словам начальника финансового управления минобразования Мухтара Баймурзаева, это дало возможность директорам школ дробить учебные часы под давлением аксакалов, айыл окмоту или акимов, которые обращались к ним с просьбами трудоустройства их родственников.
«Но они не понимают, что если преподаватель один раз в день на час будет появляться в школе, то качества [образования] не будет. Этот приказ — защита наших директоров [от давления]», — объясняет Баймурзаев.
По словам Лидии Олимповой из Центрального комитета профсоюзов, учителя в Кыргызстане в среднем получают 11 тысяч сомов в месяц, когда средняя зарплата в стране достигает 16 тысяч.
Если учитель работает по 6-8 часов в неделю, то государство будет платить ему еще меньше. Учителя с такими нагрузками, говорит Олимпова, есть в Ошской и Нарынской областях — за свою работу они получают оклад, сопоставимый с прожиточным минимумом (4800 сомов), а то и меньше.
«Почему это происходит? Потому что [сейчас] нет требования по нагрузкам. Поэтому директора школ могут распределять учебные часы так, как им захочется», — говорит она.
Тем не менее, как предполагает Олимпова, нагрузка в 6-8 часов и мизерные оплаты могут устраивать некоторых учителей в регионах — такой график работы позволяет им вместе с работой в школе еще и заниматься делами по хозяйству.
А что с увольнениями?
Институт «Булан», который работает с образовательными проектами в Кыргызстане, считает, что из-за требования минобразования по минимальной нагрузке учителя, работающие по 6-10 часов в неделю, могут попасть под сокращения.
«Значит, учителя с 6,8 и 10-часовыми нагрузками должны будут освободить место, а эти часы распределят другим учителям», — говорится в докладе института. Его специалисты считают, что это может привести к волне недовольства учителей.
Либо, как говорит директор института Чолпон Орозобекова, учителям придется увеличивать свою нагрузку.
«Но на такое количество учителей часов не хватит. Профсоюзы также эту тему поднимали. Спрашивали, на каком основании [будут] увольнять», — добавляет она.
Что говорят учителя?
Учительница токмокской школы Бегайым Джусупова сообщила журналисту Kloop.kg, что ей ничего неизвестно о требовании минобразования по учебной нагрузке.
«Я работаю в школе учителем русского языка на полторы ставки. Учителей у нас не хватает. Кого будет увольнять министерство, если у нас нехватка кадров?», — задается вопросом Джусупова.
О нехватке учителей также говорит Султаналы Чакчагаев — он работает учителем русского языка в карасуйской средней школе Чуйской области. Его еженедельная учебная нагрузка в этом году — 20 часов в неделю. Чакчагаев рассказывает, что в его школе нет учителей, которые работают меньше 10 часов в неделю.
«Сейчас в школах везде пенсионеры. Специалистов не хватает. Например, [в нашей школе] нет химика, учителя по информатике, физика. Физика у нас никогда не было, этот предмет у нас ведут математики. Химию у нас преподает биолог», — говорит он.
Учительница музыки Гульнура Карабаева сообщила журналисту Kloop.kg, что ее учебная нагрузка составляет 4 часа в неделю. Она преподает в школе села Токтоян Иссык-Кульской области, а также работает в школьной библиотеке. Работая учителем и библиотекарем, он получает 4200 сомов в месяц.
Будет ли минобраз увольнять учителей с маленькой нагрузкой?
Как сообщила пресс-секретарь минобразования Марина Гречанная журналисту Kloop.kg, введение требования по учебной нагрузке не приведет к «необоснованным» увольнениям.
Учителям с маленькими учебными нагрузками минобраз предлагает пройти платные курсы профессиональной переподготовки — чтобы освоить новую специализацию на базе имеющегося образования и увеличить объем нагрузки.
Например, минобразования предлагает учителям музыки, чья минимальная нагрузка варьируется от 3-12 часов в неделю, пройти курсы переподготовки, чтобы преподавать еще и изобразительное искусство или этику. Учителя физики могут пройти курсы переподготовки по математике, астрономии или естествознания и начать преподавать эти дисциплины.
Назира Дюшеева, директор Института переквалификации и переподготовки, сообщила журналисту Kloop.kg, что курсы переподготовки можно пройти на базе университетов Кыргызстана, где есть педагогические факультеты.
По ее словам, директора школ должны быть заинтересованы в курсах по переподготовки. Это, по словам Дюшеевой, позволит директорам проявлять гибкость в кадровых вопросах — если, например, один из учителей уходит на пенсию и ему нужно найти замену. В таких случаях, директор мог бы заранее отправить одного из своих учителей на переподготовку, который потом заменит уходящего специалиста.
«Но у нас это директора не делают. Они не все умеют прогнозировать. Ушел учитель — начинают спонтанно искать [замену]», — говорит Дюшеева.