Что случилось?

В январе 2018 года минобраз решил ввести требования по минимальной нагрузке на школьных учителей.

Новые правила вступят в силу осенью этого года — как раз с началом учебного года. Руководства школ будут обязаны учитывать их при распределении нагрузки между учителями. Если администрация школы нарушит это требование, минобраз примет к ней дисциплинарные меры.

Минимальная нагрузка учителя зависит от предмета, который он преподает — она варьируется от 1 до 18 часов в неделю.

Зачем это нужно?

В 2011 году власти Кыргызстана ввели почасовую оплату для учителей. При этом никакого документа, который бы ограничивал минимальную нагрузку для педагогов, не было.

В итоге, как говорят в министерстве образования, в некоторых школах возникла проблема дробления нагрузки учителей. Сейчас в школах может работать довольно много учителей, которые преподают всего по несколько часов в неделю.

По словам начальника финансового управления минобразования Мухтара Баймурзаева, это дало возможность директорам школ дробить учебные часы под давлением аксакалов, айыл окмоту или акимов, которые обращались к ним с просьбами трудоустройства их родственников.