В Министерстве образования заявили, что блогер Улукбек Карыбек уулу, который ранее снимал состояние одного из детских садов, «устраивает беспорядки и нарушает рабочий порядок». Об этом в ведомстве сообщили «Клоопу».

В министерстве напомнили, что в образовательные учреждения (детсады и школы), где учатся дети до совершеннолетия посторонним заходить запрещено.

«Детей без разрешения родителей снимать тоже запрещено. Блогер, нарушив все санитарно-гигиенические нормы и вышеуказанные требования, заходит и устраивает беспорядки, нарушая рабочий порядок», — говорят в Минобразе.

В ведомстве добавили, что по произошедшему они могут обратиться к правоохранителям. Однако о самом обращении пока не сообщалось.

Улукбек Карыбек уулу опубликовал видео из одного из столичных детсадов 30 марта. На действия блогера также отреагировал замглавы Кабмина Эдиль Байсалов. В своем посте на Фейсбук он написал, что «врываться в больницы или школы, оскорблять и грубить сотрудникам» это не методы демократического общества.

Улукбек Карыбек уулу известен как блогер и гражданский журналист. Он в журналистике с 2011 года. Сначала работал на телеканале «Эхо Манаса», а позже возглавил телеканал «Марва». На парламентских выборах 2021 года он баллотировался в депутаты в составе партии «Эл Үмүтү». В списке кандидатов был вторым. Партия тогда проиграла выборы.

Основная площадка, на которой блогер публикует свои материалы, — YouTube. На его канал подписаны более 420 тысяч человек.

В августе 2022 года на блогера жаловались в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Глава Медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова, которая и обратилась с жалобой, отмечала, что блогер «опорочил честь и достоинство целой профессиональной среды, нанес непоправимый ущерб деловой репутации медицинских работников Кыргызстана».

Причиной для такой жалобы послужили несколько видеоматериалов блогера о том, что медики требуют с граждан деньги за услуги. Сам блогер говорил, что руководители системы здравоохранения некорректно реагируют на его расследования.