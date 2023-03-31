Зампредседателя Кабинета министров Эдиль Байсалов сообщил, что правительство примет меры против «вышедшей за рамки» деятельности блогеров. Об этом 30 марта он написал на странице фейсбук.

Байсалов привел в пример блогера Улукбека Карыбека уулу, который ранее опубликовал видео посещения одного из столичных детсадов.

«Не секрет, что уже несколько лет люди, прикрываясь именем народа, в поисках дешевой известности зарабатывают политические очки. Люди начали думать, оказывается, что можно таким образом сделать политическую карьеру и поэтому появились новые “звезды”. Наш братишка Улукбек участвует в выборах и не скрывает, что имеет политические амбиции. Но необходимо понять – и депутатам и тем, кто хочет ими стать – что такой путь неверный», — написал он.

Байсалов считает, что миссия журналистов в интересах общественности «говорить только правду, а от властей или госорганов требовать контроля, а также доводить требования открытого общества до чиновников и получать от них ответы».

По словам Байсалова, все подобные действия «должны решаться в демократичном и культурном обществе этичным и уважительным отношениями». Он добавил, что проверять госучреждения без приглашения или разрешения «не принято в демократических странах и необходимо научиться жизни по закону».

«В законе прописано, что прежде, чем провести проверку в учреждении санэпиднадзор уведомляет его письменно, что придет с проверкой в тот или иной день. Нынешняя власть вновь рассматривает эти старые правила и усиливает надзор по безопасности здоровья населения. По всему миру существуют специальные ограничения по посещению, а уж тем более снятию на видеокамеру, будь то частная фабрика или магазин или государственные детский сад и больница. Нам необходимо уважать такие понятия, как медицинская тайна, частная жизнь и коммерческая тайна”», — сказал он.

По мнению Байсалова, за последние 30 лет сфера журналистики в Кыргызстане столкнулась с кадровой нехваткой. Он заверил, что «будут приняты меры против действий или явлений в соцсетях, которые уже выходят за рамки».

Что ответил Карыбек уулу?

Блогер Улукбек Карыбек уулу отреагировал на слова Байсалова о себе и написал, что к нему бы не обращались граждане, если бы чиновники оправдывали свою зарплату.

«Напомню, разница между мной и такими госчиновниками, как вы, большая. Вы — государственные и муниципальные чиновники. Я — частное лицо, гражданин. Эмоция может быть оправдана у частного лица, но для госчиновника такое непозволительно. Вы также хорошо сказали про этику и воспитание. Только после того, как я опубликовал видео, где присутствует заместитель управления образования, увидели, какая ситуация. Этика и воспитание нужны вам самим и муниципальным чиновникам», — заявил Карыбек уулу.

Он добавил, что в детский сад он и его оператор пришли по просьбе родителей, которые водят туда детей, чтобы получить информацию.

Кто такой Карыбек уулу?

Улукбек Карыбек уулу известен как блогер и гражданский журналист. В журналистике он работает с 2011 года. Сначала он работал на телеканале «Эхо Манаса», а позже возглавил телеканал «Марва».

На парламентских выборах 2021 года он баллотировался в депутаты в составе партии «Эл Үмүтү». В списке кандидатов был вторым. Партия тогда проиграла выборы.

В августе на блогера жаловались в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Глава Медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова, которая и обратилась с жалобой, отмечала, что блогер «опорочил честь и достоинство целой профессиональной среды, нанес непоправимый ущерб деловой репутации медицинских работников Кыргызстана».

Причиной для такой жалобы послужили несколько видеоматериалов блогера о том, что медики требуют с граждан деньги за оказываемые услуги. Сам блогер говорил, что руководители системы здравоохранения некорректно реагируют на его расследования.

В январе 2023 года блогера вызвали на допрос в отделение Ысык-Атинского РОВД Чуйской области. Причиной допроса стало заявление на опубликованный блогером видеоматериал об этнических кыргызах, переселившихся из Таджикистана в Ысык-Атинский район, которые жаловались на давлении госорганов и поборы.

Основная площадка, на которой блогер публикует свои материалы, — YouTube. На его канал подписаны более 420 тысяч человек. Видео про детский сад №173 в Бишкеке, опубликованный 30 марта, за один день было просмотрено более 260 тысяч раз.

Автор: Бакай Алмаз