Атамбаев отказался от компенсации в 30 млн сомов от учредителей «Занозы» и правозащитницы Джакуповой

Экс-президент Алмазбек Атамбаев отказался от компенсации в 30 млн сомов со стороны учредителей онлайн-издания «Заноза» Нарына Айыпа и Дины Масловой, а также правозащитницы Чолпон Джакуповой. Верховный суд в ноябре 2017 года признал их виновными в оскорблении чести и достоинства Атамбаева.

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Джолдубаева подтвердила журналисту Kloop.kg информацию о том, что Атамбаев отказался от материальных претензий к Масловой, Айыпу и Джакуповой.

«Позитивные изменения, происходящие за последний год в официально зарегистрированных информационных ресурсах и медиасообществе Кыргызстана позволяют мне отозвать материальную часть исковых претензий к журналистам Нарыну Айыпу и Дине Масловой, а также правозащитнице Чолпон Джакуповой», — цитирует Атамбаева пресс-служба СДПК.

Атамбаев считает, что органы прокуратуры и медиасообщество проделали «исключительно важную и нужную» для общества работу.

«В результате рассмотрения исков в судах и обращения внимания общества, а также самих журналистов к теме “фейков” и клеветы, ситуация в информационном пространстве Кыргызстана существенно изменилась в лучшую сторону», — сказали в пресс-службе СДПК.

По сообщению пресс-службы, Атамбаев отказался от материальных претензий по просьбе главы правозащитной организации «Институт Медиа Полиси» Бегаим Усеновой и директора представительства «Интерньюс» в Кыргызстане Элины Каракуловой. Они обратились к экс-президенту, заявив, что СМИ улучшили свою работу по проверке фактов.

Дина Маслова сказала журналисту Kloop.kg, что рада решению Атамбаева отказаться от компенсации. По ее словам, Атамбаев также отказался от материальной компенсации в 15 млн сомов от самого издания «Заноза», а не только от учредителей.

Нарын Айып сказал, что «таких исков вообще не должно было быть».

«Мы никого не оскорбляли — ни в одной своей новости, статье или репортаже. Мы не давали никаких непроверенных фактов, взятых с потолка. Если мы и писали что-то спорное, то это всегда со ссылкой на известных политиков или экспертов», — сказал Айып.

Он также добавил, что судьи ни в чем не разбирались при принятии решений, а «просто удовлетворили» требования Атамбаева. «Справедливость, оказывается, устанавливает не суд, а желание одного человека», — сказал он.

Атамбаев отказался от материальных к претензий к изданию на фоне снижения его влияния в стране и скрытого конфликта с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Нынешний президент сменил всех высокопоставленных чиновников, которые были соратниками Атамбаева, а также раскритиковал правоохранителей и органы прокуратуры в неэффективной борьбе с коррупцией.

Атамбаев во время своего президентства часто говорил о борьбе с коррупцией и ставил громкие дела себе в качестве заслуги.

Суды против «Занозы»

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против издания «Заноза» в начале марта 2017 года, чтобы защитить честь и достоинство Алмазбека Атамбаева.

Атамбаев, который находился тогда на посту президентства, посчитал, что издание своими публикациями оскорбило его честь и достоинство и распространяло ложную информацию о нем.

На своей ежегодной летней пресс-конференции в августе 2017 года Атамбаев заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ. По его словам, судебное разбирательство должно было стать показательным для «журналистов-клеветников».

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по пяти искам и должны были выплатить президенту 27 млн сомов.

Суд обязал Айыпа выплатить Атамбаеву 9 млн сомов, Маслову 3 млн сомов и само издание — 15 млн сомов. Также Джакупова должна была выплатить Атамбаеву 3 млн сомов в качестве соответчика по одному из исков.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова.

Соавтор: Эмиль Султаналиев.