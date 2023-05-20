В школе №16 имени Сайдуллы Акбарова в Сузакском районе Джалал-Абадской области школьницу заставили извиняться перед одноклассницей на коленях. Министерство образования и науки начал разбирательство, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минобраза, инцидент произошёл 31 января 2023 года. На видео, которое распространилось в соцсетях группа взрослых людей заставляет ученицу седьмого класса сесть на колени и извиниться перед другой девочкой.

«Пришла мать девочки и призвала наказать девочку за то, что она нарисовала ручкой на воротнике подруги, а учителя заставили ее плакать и встать на колени и попросить прощения. Инцидент произошел в феврале этого года. Каныбек Иманалиев (министр образования), как давно мы пишем об этой школе с явными доказательствами [существующих проблем], а реакции нет. Это равнодушие или халатность», — написала пользовательница Фейсбука Айка Мусаева, которая опубликовала видео с произошедшим.

Мусаева также написала, что переживает как бы школьница не покончила жизнь самоубийством после случившегося.

Минобраз позже сообщил, что по поручению ведомства директор Джалал-Абадского областного методического центра образования и ведущий специалист отдела образования Сузакского района посетили школу и провели разбирательство. Сообщается, что они провели беседу с временно исполняющим обязанности директора школы, заместителем по воспитательной работе, социальным педагогом и классным руководителем, которым дали поручения по недостаткам в работе после инцидента.

«Также отдел образования Сузакского района обязан принять меры в рамках закона к членам администрации школы, социальным педагогам и классным руководителям по результатам изучения ответственности за инцидент», — сообщили в Минобразования.





