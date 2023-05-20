Прокуратура задержала друга обвиняемого в автонаезде на курсантку Академии МВД Айзу Улан. По данным Генпрокуратуры, задержанный склонял свидетельницу автонаезда к изменению показаний и угрожал ей.

«Установлено, что гражданин Р.у.Д. под угрозой физической расправы и распространения в социальных сетях сведений, очерняющих гражданку М.Л.Ж., стал требовать у последней лжесвидетельствовать и отказаться от ранее данных показаний против У.Э.Н., тем самым пытаясь воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Мужчину задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Во время следственно-оперативных мероприятий было установлено, что задержанный является организатором вебкам-студий.

«Он вел незаконную деятельность на территории города Бишкек путем вовлечения молодых девушек для оказания виртуальных интимных услуг, связанных с распространением порнографических материалов. При проведении следственных действий были обнаружены и изъяты вещественные доказательства», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Смертельный автонаезд на Айзу Улан

Авария, в которой погибла Айза Улан, произошла в Бишкеке 9 января. Водитель насмерть сбил 24-летнюю курсантку академии МВД, когда та переходила дорогу. После наезда мужчина скрылся с места происшествия и три дня скрывался от милиции.

Позже стало известно о задержании У. Н. А, который сознался в совершении автонаезда на девушку, но был отпущен под домашний арест в связи с болезнью. Однако надзорный орган выяснил, что за рулем машины, на которой сбили курсантку, находился не он сам, а его сын У. Э. Н.

В Генпрокуратуре сообщили, что задержанный У. Э. Н. пытался скрыться и хотел незаконно покинуть страну. Однако его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.





