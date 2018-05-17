Мухаммедкалый Абылгазиев. Фото: Пресс-служба правительства

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился сократить штат госслужащих в некоторых министерствах и управлениях на 10 процентов. Это сэкономит госбюджету больше 200 млн сомов в год. Рассказываем, какие сокращения планируются.

Власти планируют оптимизировать госструктуры исполнительной власти и сократить 1531 служащего и 36 работников технического и обслуживающего персонала, чтобы снизить бюджетные расходы.

Кроме этого изменения ждут и Государственную регистрационную службу (ГРС) — ее депортаменты, в которых работают 869 человек до конца года должны перейти на самофинансирование.

Так правительство хочет сэкономить деньги из госбюджета — по предварительным подсчетам это 223,1 млн сомов в год. А с учетом преобразований в ГРС — 406,5 млн.

Замглавы аппарата правительства Куванычбек Шадыбеков сообщил журналисту Kloop.kg, что сокращения начнутся в течение месяца. Он объяснил, что с их помощью власти планируют упразднить «лишние звенья управления».

«Допустим, в управлении есть начальник управления, замначальника, завотделом, заместитель завотделом, заведующий сектором — то есть на 10-12 человек могут быть четыре-пять начальников. Мы говорим, что нет смысла, чтобы звенья дублировали друг-друга», — сказал Шадыбеков.

В каких министерствах и ведомствах будут сокращать сотрудников?

Самые большие сокращения коснутся Министерства сельского хозяйства (516 сотрудников), Министерства труда и соцразвития (198 сотрудников), и Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (140 сотрудников).

Большинство сокращений в ведомствах придется на их подразделения. Например, в минсельхозе не будет никаких сокращений в центральном аппарате, зато в подразделениях уволят 516 человек. Сейчас в министерстве (со всеми его подразделениями) работает более 5000 человек.

В минтруда сократят только 11 сотрудников из центрального аппарата, а остальных 187 человек уволят из территориальных подразделений ведомства.

Полный список сокращений можно скачать по ссылке.

Что дальше собирается делать правительство?

Шадыбеков объяснил журналисту Kloop.kg, что с мая по июль министерства должны проанализировать учреждения, которые находятся в их ведении, и отчитаться перед правительством.

«Допустим, это структуры, которые находятся в системе Министерства образования: высшие учебные заведения, школы — проанализировать, какая там ситуация», — сказал замглавы аппарата правительства.

По словам Шадыбекова, это нужно не для того, чтобы сократить еще больше госслужащих, а чтобы выявить, насколько эффективно работают сотрудники учреждений.

Когда власти заговорили о сокращениях?

Об оптимизации госструктур в 2017 году говорил еще Алмазбек Атамбаев, будучи президентом Кыргызстана. Он включил это в правительственную программу реформ «Жаны доорго — кырк кадам» («В новую эпоху — за 40 шагов»).

«Будет оптимизирована структура подчиненности государственных органов стратегическим целям страны, сокращены аппараты подведомственных и территориальных подразделений, в том числе выполняющих хозяйственные функции», — говорится в программе.

По мнению авторов программы, сокращения помогут сделать работу госструктур более эффективной.

Работу по оптимизации госведомств начал еще Сапар Исаков, находясь на посту премьер-министра. В начале 2018 года он постановил сократить число госслужащих исполнительной власти на 10 процентов.

После отставки правительства Исакова новый премьер Мухаммедкалый Абылгазиев продолжил эту работу.