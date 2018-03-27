Исаков потребовал сократить госслужащих. За три месяца не появилось даже плана их увольнения

Комиссия по оптимизации госструктур должна была еще в феврале отчитаться перед премьер-министром Сапаром Исаковым о планах по сокращению госслужащих. Однако к концу марта итогов этого анализа так и нет.

Исаков заявил 8 января, что в правительственных госорганах сократят как минимум 10% штатных сотрудников. Премьер-министр поручил межведомственной комиссии за месяц провести анализ оптимальности системы и структуры государственных органов.

За качественный анализ сотрудников отвечали статс-секретари государственных органов — они должны были в течение 10 дней отчитаться о планах по сокращениям госслужащих.

Спустя почти три месяца комиссия и некоторые статс-секретари еще не закончили свой анализ и не предоставили планы по оптимизации работы государственных органов.

Глава пресс-службы правительства Чингиз Эсенгул уулу сказал журналисту Kloop.kg, что работа по оптимизации «ведется», но пока неизвестно, когда именно будут сокращения. «Когда будет известно, я вам сообщу», — сказал он.

Редакция Kloop.kg опросила 12 министерств Кыргызстана о том, как идет работа по сокращениям — почти никто из ведомств не закончил свой анализ, кроме министерства образования и министерства труда, а в трех министерствах пообещали ответить позже.

Министерство образования: хотят сократить 41 человека

Пресс-служба минобразования сообщила, что анализ государственных служащих закончен — ведомство предлагает сократить 41 рабочее место:

• 6 — в центральном аппарате министерства образования;

• 1 — в департаменте науки;

• 3 — в агентстве начального профобразования;

• 31 — в территориальных органах.

Министерство труда: хотят сократить 170 сотрудников

Пресс-секретарь Кымбат Кадыралиева сообщила, что в минтруда сейчас нет статс-секретаря, а вопросом сокращений занимается замминистра Зууракан Каденова.

«Да, действительно у нас будут сокращения на 10 процентов. Даже все подведомственные учреждения будут сокращены на 10 процентов», — сказала пресс-секретарь, а позже уточнила точное число сотрудников, которых собираются сократить 170 человек.

Заведующая отделом кадров минтруда Асель Мамырова сказала, что схему по оптимизации подготовили и направили в аппарат правительства.

«Проект оптимизации сейчас на рассмотрении. Насколько я поняла, совместно с аппаратом правительства будут рисовать схему оптимизации», — сказала она.

Министерство внутренних дел: «уже провели оптимизацию»

Глава пресс-службы МВД Бакыт Сеитов сказал, что в прошлом году по приказу президента в министерстве провели сокращения.

«На сегодня нам не хватает инспекторов для обеспечения общественной безопасности, инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых. Тем не менее, МВД внесло свое предложение в правительство. И им решать, как будет дальше», — сообщил он.

Министерство юстиции: «в процессе анализа»

Пресс-секретарь минюста Аида Кадырова сказала, что комментарии по анализу качественного состава сотрудников будут после его завершения — «примерно, в апреле».

«Мы только на стадии подготовки результатов. Мы еще в процессе анализа», — сказала она.

Министерство финансов: «анализ проводится»

Глава пресс-службы Гульмира Туголбаева сказала, что анализ качественного состава сотрудников «сейчас проводится» и, возможно, будет закончен в ближайшие две-три недели.

«У нас по всем управлениям, секторам и отделам проводится функциональный анализ каждого сотрудника, то есть у каждого управления и отдела [анализируют] обязанности, если они дублируются, будут сокращаться. Пока даже нет предварительных итогов», — сказала она.

Министерство экономики: «ведется работа»

В пресс-службе минэкономики сообщили, что в ведомстве «работа ведется в данном направлении». Однако в пресс-службе не смогли дать подробных комментариев, когда закончится анализ ведомства и сколько сотрудников сократят.

«Пока на данный момент мы не можем прокомментировать […] Юристы над этим работают совместно с аппаратом правительства», — сказали в пресс-службе.

Министерство сельского хозяйства: статс-секретарь «вне зоны доступа»

Пресс-секретарь Гульчехра Садыкова сказала, что пока не может дать комментариев из-за того, что статс-секретарь минсельхоза сейчас в Китае и находится «вне зоны доступа».

«Он до 31 марта в Китае. Только он этим занимается и прокомментировать может только он», — объяснила она.

Министерство здравоохранения: «ведется работа»

В пресс-службе минздрава сказали, что статс-секретарь Калысбек Шадыханов «пока не будет давать никакой информации».

«Когда реорганизация закончится, тогда можно будет что-то сказать. Работа ведется, до подведения итогов пока рано что-то говорить», — сообщили в пресс-службе.

Министерство культуры: «госкадровая служба занимается»

Пресс-секретарь минкультуры Жийде Зоотпекова перенаправила журналиста Kloop.kg в государственную кадровую службу.

«Обратитесь, пожалуйста, в госкадровую службу. Это в их компетенции решать», — сказала она.

Министерство иностранных дел, министерство чрезвычайных ситуаций и министерство транспорта попросили отправить запрос на предоставление информации, на момент публикации материала ответа от ведомств пока не было.

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