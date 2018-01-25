Вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев заявил в парламенте о сокращении сотрудников правительства — по его словам, под угрозой увольнения окажутся, как минимум, 10 процентов всех государственных служащих.

Шадиев заявил 23 января на заседании парламента, что сокращения начнутся «в ближайшее время». По его словам, будет сокращено 10 процентов всех сотрудников в исполнительной власти.

Сотрудник пресс-службы правительства Марат Сыдыралиев подтвердил Kloop.kg, что государственных служащих будут сокращать — по его словам, премьер-министр Сапар Исаков еще 8 января создал межведомственную комиссию по сокращению штата.

В правительстве сокращения называют «оптимизацией» — по словам Сыдыралиева, правительство будет изучать, есть ли в каких-либо госорганах дублирующие функции, чтобы от них затем избавляться.

В распоряжении Сапара Исакова сказано, что правительство сократит, как минимум, 10 процентов всех сотрудников и временно приостановит наём на работу госслужащих, пока комиссия не закончит свою работу (примерно, до середины февраля).

Увольнения будут происходить исходя из рекомендаций со стороны статс-секретарей ведомств и министерств — они должны будут провести анализ госслужащих на их соответствие профессиональным качествам.

По статистике госкадровой службы на 2016 год, всего в Кыргызстане чуть более 16 тысяч государственных служащих. Радио «Азаттык» называет другие цифры — по их данным, в Кыргызстане более 27 тысяч госслужащих, включая муниципальных. Эти данные означают, что под сокращением может оказаться, как минимум, 1600 человек.

Заведующая отдела аналитики Назгуль Бегалиева пояснила журналисту Kloop.kg, что под сокращения не попадут сельские служащие, работающие в айыл окмоту, потому что они не входят в состав органов исполнительной власти.

«Муниципальные служащие — это служащие органов местного самоуправления. А в органы исполнительной власти входят государственные администрации регионов и областей», — сказала она.

Глава госкадровой службы Акрам Мадумаров заявил в интервью радио «Азаттык», что сокращения не будут «механическими». «Мы должны проанализировать каждую службу и работу каждого сотрудника, ведь речь идет о судьбах людей», — сказал он.

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