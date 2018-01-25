Бывший врач олимпийской сборной США осужден на 175 лет тюрьмы за растление несовершеннолетних

Бывший врач олимпийской сборной США по гимнастике Ларри Нассар приговорен к 175 годам тюремного заключения — против него дали показания 156 жертв.

Федеральный суд США приговорил Ларри Нассара к 175 годам лишения свободы за растление несовершеннолетних. Это второй вердикт в отношении бывшего врача олимпийской сборной США — до этого он получил 60 лет лишения свободы за хранение детской порнографии.

«Так же как для меня было честью выслушать показания моих сестер, переживших насилие, мне выпала честь и привилегия вынести вам приговор. Вы, сударь, не заслуживаете того, чтобы когда-нибудь снова оказаться на свободе», — сказала судья штата Индиана во время оглашения приговора.

В зале суда присутствовали и выступили с речью сами спортсменки и их близкие. Всего против Нассара дали показания 156 женщин.

Рейчел Денхолландер была первой из жертв Нассара, которая не побоялась публично рассказать о домогательствах.

«Жертвам заткнули рот, их запугивали, им было сказано, что они проходят медицинские процедуры и иногда их снова посылали на прием к доктору Нассару, где они снова подвергались домогательствам», — сказала Денхолландер во время слушаний.

Среди девушек, выступивших в речью, также была олимпийская чемпионка Александра Райсман. Она призвала помнить о том, что такое насилие, и что оно неприемлемо.

«Мне кажется, очень важно, чтобы женщины и девочки, мужчины и мальчики помнили, что у каждого из нас есть голос, что наши истории важны и должны быть услышаны. Необходимо с детства внушать детям, что они заслуживают безопасности», — сказала Райсман.

Ранее Нассар признал свою вину в совершении преступления, однако он направил судье письмо, в котором утверждал, что все обвинения против него сфабрикованы, а девушки просто хотят прославиться за его счет.

Скандал с участием экс-врача олимпийской сборной США и университета штата Мичиган разгорелся год назад. В январе прошлого года 18 девушек подали иск в федеральный суд штата Мичиган. Они утверждали, что Нассар вот уже 20 лет безнаказанно домогается до несовершеннолетних спортсменок.

Чуть позже собственное расследование начала Федерация гимнастики США, которая долгое время отказывалась предавать дело огласке. Два дня назад подали в отставку глава федерации Пол Парилла, а также ректор мичиганского университета Лу Анна Саймон.

24 января Национальный олимпийский комитет объявил о начале независимого расследования, с целью выяснить как вышло, что преступные действия Нассара в отношении спортсменок могли скрываться так долго.

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