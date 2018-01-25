Генпрокуратура просит у России экстрадиции подозреваемого в убийстве Салянова

Генеральная прокуратура Кыргызстана направила запрос в Генпрокуратуру России с просьбой об экстрадиции подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой — Улана. Мужчину задержали 17 января в Москве.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что их запрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве Улана Салянова находится на рассмотрении.

Подозреваемого в убийстве Салянова задержали 17 января в Москве.

Первого подозреваемого задержали 28 декабря 2017 года в Бишкеке. При задержании у него нашли пистолет Макарова с тремя магазинами патронов.

Улан Салянов, брат экс-генпрокурора Аиды Саляновой, был убит 6 ноября 2017 года в собственном доме. По информации милиции, нападавших было трое. По словам родственников Салянова, мужчины были одеты в камуфляжную форму.

Милиция назвала убийство Салянова «делом не политическим», однако сестра погибшего посчитала дело «политическим». В милиции основной версией убийства брата Саляновой назвали «разбой с ограблением».

Версию о политическом преступлении поддержали соратники Саляновой по партии «Ата Мекен» и правозащитники, потому что из дома убитого ничего не забрали.

Соратники заявляли, что Салянова получала угрозы в 2015 году, когда занимала пост генпрокурора.

Сейчас против Аиды Саляновой ведется судебное разбирательство.

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