МВД: Задержан основной подозреваемый в убийстве брата Саляновой

Милиция задержала основного подозреваемого в убийстве брата экс-генпрокурора и депутата Аиды Саляновой. Улана Салянова застрелили в его же доме 6 ноября — в милиции заявили, что «дело неполитическое».

Пресс-служба МВД сообщила, что задержание произошло поздней ночью 27 декабря. При задержании милиционеры обнаружили у мужчины пистолет «Макарова» со стертыми номерами и тремя магазинами патронов.

«Изъятое оружие с боеприпасами отправлено на экспертизу. Задержанный дает признательные показания», — сообщила пресс-служба.

По данным МВД, 31-летний подозреваемый является жителем Бишкека. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Сейчас милиция занимается розыском остальных участников преступления.

Улана Салянова застрелили в его собственном доме в ночь на 6 ноября. По информации милиции, нападавших было трое — они были в масках и перчатках. По словам родственников, преступники были одеты в камуфляжную форму и берцы.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство», расследование дела взяло под свой контроль руководство МВД. В тот же день МВД объявило убийство Улана Салянова «не политическим делом».

Однако сама Аида Салянова считает, что преступление «политическое».

«В этом деле есть политический мотив. Удивляет, что как только произошло преступление, силовики заявили об отсутствии политического мотива. Расследование дела ведется на недостаточном уровне. Я сомневаюсь в его беспристрастности. Кто-то сидит над вами и поучает», — сказала она.

Версию о политическом преступлении поддержали соратники Саляновой по партии «Ата Мекен» и правозащитники. Соратники заявляли, что Салянова получала угрозы в 2015 году, когда занимала пост генпрокурора.

Бывший генпрокурор

Аида Салянова — ныне депутат парламента от фракции «Ата Мекен» — занимала пост генерального прокурора Кыргызстана на протяжении четырех лет, с 2011 по 2015 годы.

На протяжении своей работы генеральным прокурором Салянова пользовалась покровительством президента Алмазбека Атамбаева, однако была вынуждена уйти со своего поста после ссоры с главой государства.

Разногласия с Атамбаевым позже стали еще сильнее, когда Салянова присоединилась к оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, одного из главных оппонентов главы государства.

Сейчас против Саляновой идет судебный процесс из-за того, что она в бытность министром юстиции продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, юристу Максима Бакиева, который является сыном свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Суд первой инстанции уже признал ее виновной по этому делу, однако Салянова обжаловала приговор.

По теме: