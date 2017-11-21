МВД: Подозреваемых в убийстве брата Аиды Саляновой пока нет

Министерство внутренних дел сообщило, что пока нет результатов по делу об убийстве Улана Салянова — брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Неизвестные в масках застрелили Салянова 6 ноября в его собственном доме.

Следователь по уголовному делу об убийстве Салянова Суйунбек Аблатов на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявил, что результатов расследования пока нет.

По словам Аблатова, милиционеры изъяли записи с более чем 50 камер наблюдения, однако им не удалось точно установить марку машины, на которой передвигались люди, застрелившие Салянова.

«Машина, зафиксированная на камерах, в розыске. К сожалению, много фактов всплыло в интернете. И это затруднило нашу работу. На сегодня конкретного подозреваемого пока нет», — сказал Аблатов.

Милиция считает, что убийство Салянова было совершено во время разбойного нападения, однако из дома убитого ничего не украили.

По данным милиции, Улан Салянов был застрелен из пистолета Макарова — на месте преступления нашли одну пулю и две гильзы.

Сама Салянова заявила, что следствие ведется не в полном объеме.

«В этом деле есть политический мотив. Удивляет, что как только произошло преступление, силовики заявили об отсутствии политического мотива. Расследование дела ведется на недостаточном уровне. Я сомневаюсь в его беспристрастности. Кто-то сидит над вами и поучает», — сказала Аида Салянова.

Убийство Улана Салянова

Салянова застрелили в его собственном доме в ночь на 6 ноября. По информации милиции, нападавших было трое — они были в масках и перчатках. По словам родственников, преступники были одеты в камуфляжную форму и берцы.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство», расследование дела взяло под свой контроль руководство МВД.

В тот же день МВД объявило убийство Улана Салянова «не политическим делом».

Однако члены оппозиционной партии «Ата Мекен» посчитали, что преступление «политическое» и призвали власти обеспечить безопасность его сестры — экс-генпрокурора Аиды Саляновой, а также лидера партии Омурбека Текебаева.

В партии обращение к властям объяснили тем, что на Салянова напали подготовленные люди, которые не забрали ценных вещей. Кроме этого, в адрес Аиды Саляновой поступали угрозы расправы в то время, когда она занимала пост генпрокурора.

В МВД заявили, что могут предоставить охрану родственникам Салянова, но пока к ним с заявлением никто не обращался.

По теме: