Джалал-Абадская область: Имама приговорили к 21 году тюрьмы за изнасилование ребенка

Сузакский районный суд признал имама мечети виновным в изнасиловании 10-летнего мальчика. Также мужчину признали виновным в изготовлении наркотиков и изготовлении экстремистских материалов. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

В октябре 2016 года мужчину осудили на 7 лет по этому делу. Однако прокуратура Джалал-Абадской области попросила пересмотреть дело, потому что обвиняемому вынесли мягкий приговор.

Сузакский районный суд пересмотрел приговор за 2016 год и вынес новое решение 28 сентября 2017 года, которое уже вступило в силу.

Суд признал имама виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера» и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима.

Мужчину также признали виновным по статьям «Незаконное приобретение наркотических средств», а также «Изготовление и использование экстремистской и террористической символики» и назначили ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Общий срок заключения подсудимого составил 21 год тюрьмы в колонии усиленного режима.

Мужчина также лишен права заниматься религиозной деятельностью или занимать должности в религиозной сфере.

Сузакская милиция 18 июня 2016 года возбудила уголовное дело в отношении имама, который подозревался в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.

Поводом для задержания имама сузакского медресе стало обращение матери пострадавшего — она заявила, что 58-летний имам сельской мечети насиловал её сына. В интервью радио «Азаттык» женщина рассказал, что священнослужитель угрожал мальчику.

«Иногда имам занимался этим, давая ребенку по 50 сомов, иногда — угрожал, что убьёт. Кто-то увидел всё это и рассказал моему супругу. Он не хотел говорить об этом, боясь позора перед односельчанами, но я написала заявление», — сказала она.

По данным информагентства «АКИпресс», задержанный был назначен имамом сельской мечети в 2013 году. По словам главы территориального управления муфтията Абдулазиза Закирова, коллектив мечети «положительно отзывался» о задержанном имаме, у него есть жена и дети.

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