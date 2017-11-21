Чуйская область: Водитель сбил пятерых пешеходов, трое скончались

Водитель автомобиля марки «Тойота Камри» сбил пятерых пешеходов, трое из которых погибли. Согласно экспертизе, водитель был пьян.

Авария произошла 20 ноября примерно 15:05 в селе Кара-Жыгач Аламудунского района Чуйской области.

По данным МЧС, водитель «Тойоты Камри» сбил пятерых пешеходов.

Одна женщина скончалась на месте. Еще два человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в больнице.

Водителя также доставили в больницу. Согласно результатам экспертизы, он был пьян.

Милиция выясняет обстоятельства автонаезда.

По теме: