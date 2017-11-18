На объездной трассе Бишкек-Токмок грузовик насмерть сбил пешехода

На объездной трассе Бишкек-Токмок в километре от поворота к кыргызско-казахской границе водитель грузовика насмерть сбил пешехода. По словам очевидцев, погибшим мужчиной был водитель одной из грузовых фур, что стоят на границе.

Авария произошла вечером 18 ноября на объездной трассе в Чуйской области.

По словам очевидцев, грузовик сбил водителя одной из фур, стоящих на кыргызко-казахской границе.

По предварительным данным, погибший мужчина был нетрезвом состоянии.

С начала 2017 года на дорогах Кыргызстана погибли более 700 человек. Для борьбы с нарушителями правил дорожного движения правительство собирается установить видеокамеры на дорогах и увеличить штрафы.

Соавтор: Рустем Ильясов

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