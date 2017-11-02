Грузовик «Хово» столкнулся с тремя машинами на пересечении улиц Гагарина и Садыралиева. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Пятерых пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали.

Новость будет обновляться.

Авария произошла примерно в 11:00 на пересечении улиц Гагарина — Садырбаева (бывшая Баха).

В аварии пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Троих пострадавших доставили в Бишкекский центр травматологии, одного в Национальный госпиталь, а ребенка — в третью детскую клиническую больницу.

По словам очевидцев, грузовик марки «Хово» протаранил «Тойоту Ленд Крузер», «Фольксваген Гольф» и микроавтобус «Мерседес Бенц» , а затем перевернулся на бок. Очевидцы сообщили, что водитель «Хово» успел выпрыгнуть из грузовика.

Водитель «Ленд Крузера» Акылбек Ракаев сказал в интервью изданию «АКИпресс», что «Хово» ударила его машину сзади, протащила ее на 30 метров и поехала дальше. Ракаев и его сын госпитализированы.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

По теме: