Президент Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение о выделении денег семьям погибших в аварии возле Чолпон-Аты. В этом ДТП погибли четыре человека, одна из погибших была беременна.

Соответствующее распоряжение президент подписал днем 7 октября. Всего из Президентского фонда социальной защиты выделят 400 тысяч сомов, по 100 тысяч каждой из семей погибших.

Авария случилась возле города Чолпон-Ата в ночь на 1 октября. На высокой скорости автомобиль марки «Мерседес» врезался в карету скорой помощи. В результате спецмашина слетела с трассы и перевернулась два раза.

Все четыре человека в карете скорой помощи — водитель, фельдшер, 19-летняя беременная девушка и ее родственница — погибли на месте.

Трое пассажиров «Мерседеса» не пострадали. Владельца и водителя «Мерседеса» суд оставил под арестом на 2 месяца.

Милиция Иссык-Кульской области возбудила два уголовных дела — по факту аварии со скорой помощью и на девушку, которая управляла «Мерседесом».

По версии следствия, водитель была пьяна.

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