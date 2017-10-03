Иссык-Кульский районный суд постановил арестовать девушку, которая сидела за рулем «Мерседеса» и врезалась в скорую помощь. В этой аварии погибли четыре человека, находившиеся в машине скорой помощи, включая беременную девушку.

Суд оставил под арестом на два месяца 23-летнюю девушку, которая сидела за рулем «Мерседеса», врезавшегося в скорую помощь. Также суд арестовал на месяц владельца этой машины. Обоих поместили в следственный изолятор.

Ранее милиция возбудила два уголовных дела — по факту аварии со скорой помощью и на девушку, которая управляла «Мерседесом» в нетрезвом состоянии.

По словам задержанной, не она употребляла алкоголь, а ее друзья были пьяны и попросили отвезти их до ближайшего магазина.

Авария с участием машины скорой помощи произошла в ночь на 1 октября на въезде в Чолпон-Ату. На высокой скорости в скорую помощь врезался «Мерседес».

В результате удара машина скорой помощи съехала с трассы и перевернулась два раза. Все четыре человека в карете скорой помощи — водитель, фельдшер, 19-летняя беременная девушка и ее родственница — погибли на месте.

Трое пассажиров «Мерседеса» не пострадали.

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