Милиция возбудила уголовное дело по факту аварии со скорой помощью, в которой погибли четыре человека. Также возбуждено дело на девушку, которая сидела за рулем «Мерседеса» в нетрезвом состоянии и врезалась в скорую помощь.

Милиция задержала водителя «Мерседеса», которая врезалась в карету скорой помощи возле Чолпон-Аты 1 октября.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области журналисту Kloop.kg сообщили, что возбуждено два уголовных дела — по факту аварии и против водителя «Мерседеса».

По данным следствия, девушка, которая была за рулем «Мерседеса» и врезалась в скорую помощь, была пьяна.

Милиционеры задержали ее и водворили в изолятор временного содержания на 48 часов. После этого суд должен решить вопрос о ее аресте.

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в ночь на 1 октября на въезде в Чолпон-Ату. На высокой скорости в скорую помощь врезался «Мерседес».

В результате удара машина скорой помощи съехала с трассы и перевернулась два раза. Все четыре человека в карете скорой помощи — водитель, фельдшер, 19-летняя беременная девушка и ее родственница — погибли на месте.

Трое пассажиров «Мерседеса» не пострадали.

По теме: