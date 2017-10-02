В мессенджере Telegram распространили видео, в котором группа мужчин, избивая и оскорбляя юношу, требовала от него признаний в том, что он гей. Милиция задержала четверых подозреваемых и возбудила уголовное дело по факту избиения человека.

Видео с избиением и унижением молодого человека распространилось 29 сентября через мессенджер Telegram. На кадрах видно, как группа парней избивает юношу, оскорбляет его, заставляя признаться в том, что он гей.

Журналисты узбекского издания «Озодлик» выяснили, что события на видео произошли летом 2017 года в Фергане с одним из местных студентов.

На видеозаписи молодые люди раздели парня догола, избили его, а затем под угрозой смерти заставили его сесть на стеклянную бутылку.

«Ну все, давай, садись на бутылку. Сначала ты нормально сядешь, потом пойдешь домой», — сказал один из участников видео.

Журналисты выяснили, что встреча с молодым человеком была организована специально. Летом 2017 года юноша познакомился в интернете с парнем, который представился геем. Они назначили свидание в одном из районов Ферганы, где его и поджидала группа агрессивно-настроенных людей.

В милиции Ферганской области сообщили, что задержали четверых парней, которые принимали участие в избиении человека. Против них возбудили уголовное дело.

Ситуация с правами ЛГБТ-сообщества в Узбекистане

Узбекистан — одна из немногих стран в мире, в которой практикуется уголовное наказание за гомосексуализм.

Сексуальные контакты между мужчинами наказываются лишением свободы до трех лет.

Правозащитная организация Human Rights Watch в своих докладах называет Узбекистан «страной с глубоко укоренившимися гомофобией и дискриминацией».

В обращении к президенту страны Шавкату Мирзиёеву представители организации заявили, что милиция запугивает представителей ЛГБТ-сообщества, вымогает у них деньги и угрожает им оглаской или тюрьмой.

Фото: «Озодлик»

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