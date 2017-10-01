В Германии с 1 октября вступил в силу закон о «браках для всех», который позволит гомосексуальным парам официально узаконить свои отношения. В Германии с 2001 году были разрешены только однополые союзы, но не браки.

Власти Германии, несмотря на выходной день, 1 октября открыли ЗАГСы в Берлине, Гамбурге и Ганновере для того, чтобы дать возможность однополым парам вступить в брак.

С утра только в Гамбурге зарегистрировано как минимум 15 бракосочетаний.

Ранее в нижней палате Германии за законопроект проголосовали 393 депутатов Бундестага, против — 226, еще четверо воздержались от голосования.

Закон, разрешающий однополые браки, поддержали партии Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Ранее они выступали против этого закона.

Против проголосовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

В Германии с 2001 года разрешены однополые союзы, но не браки. Из-за этого граждане гомомсексуальной ориентации не могут усыновлять детей или пользоваться льготами при налогообложении.

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