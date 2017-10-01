Сторонники кандидата в президенты Омурбека Бабанова вышли на митинг в Таласе с требованием прекратить «очернение» политика.

Митинг сторонников Омурбека Бабанова прошел 1 октября в городе Талас.

По словам организаторов, на акции собралось около 500 человек. Милиция не смогла уточнить «Клоопу» точное число участников митинга.

Участники митинга требовали проведения честных выборов и держали плакаты с лозунгами: «Выборы — это не очернение, а выбор» и «Власть не должна препятствовать выборы народу».

Ранее в социальных сетях распространили фрагмент видео, на котором политик говорит о том, что «лучше умереть стоя, чем стоять на коленях» и «если какой-либо милиционер тронет узбеков, он будет уволен».

Однако, из полного видео речи политика ясно, что фразы выдернуты из контекста.

Отрывок выступления Бабанова и пресс-конференцию недовольных жителей Оша показали в эфире новостей КТРК. В том же сюжете показали более длительную версию речи Бабанова, но в интернет-версии программы ее нет.

В длинной версии видео Бабанов говорит о многонациональном Кыргызстане, а «лучше умереть стоя, чем стоять на коленях» произносит в контексте выборов в президенты, призывая жителей района не голосовать по принуждению за какого-либо кандидата.

«Очернение» Омурбека Бабанова

Предвыборный штаб политика неоднократно жаловался в Центризбирком на СМИ, которые по их мнению «очерняют политика и распространяют недостоверную информацию».

Штаб потребовал лишить аккредитации издание «Вечерний Бишкек», кроме того представители политика были намерены подать в суд на КТРК и другие СМИ.

На КТРК 20 сентября вышел сюжет «Адамдын амалы чексиз», в котором рассказывается о встрече Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и реакции МИД Кыргызстана на эту встречу.

Этот сюжет депутат от фракции «Республика-Ата Журт» Мирлан Жээнчороев назвал «попыткой очернения» Бабанова.

На своей пресс-конференции в Бишкеке 1 октября кандидат в президенты заявил, что все недавние события где упоминалось его имя: встреча с Назарбаевым, митинги на юге Кыргызстана и задержание депутата Канатбека Исаева связаны между собой.

По его словам все эти события «спланированы» и «направлены на то, чтобы очернить его».

«Есть план определенного круга лиц, который движется в определенном направлении. Главная их цель — устраивать провокации и очернить меня. Я обращаюсь к моим сторонникам, не поддавайтесь на них, не совершайте эмоциональные поступки, мы побеждаем на этих выборах», — сказал политик.

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