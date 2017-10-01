Болот Джунусов: Нужна ли нотная война с Казахстаном?

Бывший посол Болот Джунусов написал колонку о том, насколько уместны ноты протеста в отношениях с соседями.
Встреча главы РК Назарбаева Н.А. с кандидатом в президенты КР Бабановым О.Т. вызвала нервную реакцию в Бишкеке. Состоялся обмен нотами, с разных площадок прозвучали колкости в адрес друг друга. Ниже несколько соображений на этот счет.
Почти все основные кандидаты в президенты КР в своей предвыборной стратегии делали упор на внешний фактор, внешнюю поддержку.
Все с кем-то должны были встретиться и после продемонстрировать картинки электорату.
У кого-то это были президенты, у кого-то генералы, у кого-то парламентарии, а кто-то был рад встречи и со старшим референтом какого-нибудь важного управления.
Ряд претендентов настойчиво искали контакты с российской администрацией президента.
Без лозунга товарища Остапа Бендера «Заграница нам поможет!» в Кыргызстане не выиграть выборы?
С другой стороны наши политики идут на такие шаги потому, что, во первых, некое одобрение большой страны — это хоть какая-то гарантия, что тебя «не сломают через колено» несмотря на то, что нам предстоит увидеть «честные выборы, без применения административного ресурса».
Во вторых, к большому сожалению, в сознании нашего избирателя существует модель, что без поддержки Путина или Назарбаева наш президент как бы и не президент.
То есть, сознание как политиков, так и электората независимой страны зависимо от внешних факторов, от других стран, от другой воли.
Психология подчиненного существа живет среди нас. Сколько будет тогда еще жива наша независимость?
Почему президент соседней страны, лидер родственного народа в момент избирательной кампании не стоит рядом со своим коллегой Атамбаевым А.Ш., а принимает главного конкурента всего атамбаевского «коллектива»?
Почему за короткое время между двумя самыми близкими странами происходит очередной обмен резкими нотами с опубликованием их текстов?
Почему полтора года у нас нет полноценного посла, полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в братской стране?
Что происходит в отношениях между лидерами двух братских народов?
Мы не знаем истинных причин взаимного недовольства. Может шпионили друг за другом, может звучали лишние ненужные слова.
Однако стабильное развитие Кыргызстана не может состояться без стабильных дружеских отношений с соседом. Это аксиома.
Это народ, с которым мы должны быть рядом и в плохое, и в хорошее время.
Спору нет, в Казахстане есть свои «батыры», которые любят смотреть на окружающий мир немного свысока. Один такой переживал за наших уборщиц, помнится. Но это не ориентиры.
Есть горы, а есть мелкосопочник. Давайте ориентироваться на горы. Стараться забывать плохое и ненужное, но помнить о хорошем.
Эта страна, этот народ, руководитель этого народа не оставляли нас в беде в разные годы, когда наши политики проводили над страной политические эксперименты. И не только в революции, но и в более тяжелые моменты.
Надо остановить гневные ноты в отношениях с партнерами. Существуют иные формы проявления недовольства.
Если же есть необходимость в нотной переписке по проблемной теме двусторонних отношений, нужно исключить ее попадание в информационное поле.
Иначе все выглядит так, будто внутренняя политика Кыргызстана пытается собрать плоды на поле внешней политики. Такие фокусы всегда вредили государству и прежде всего тем, кто такие процессы начинает.
Понятно, что МИД является исполнительным органом, но нельзя во всем поддакивать вышестоящим, нужно уметь быть неким фильтром. Сохранять профессиональную позицию, основанную на экспертном заключении.
МИД КР – это структура, пока еще обладающая штатом экспертов, преимущественно высокого уровня. Но, помимо знаний, должна быть воля, своя точка зрения.
Ручным экспертом быть нетрудно, также как, наверное, комнатной ручной собачкой. Только вот толк какой?
При таких подлинно крупных дипломатах Кыргызстана как Отунбаева Р.И. и Иманалиев М.С. вряд ли было возможным поведение внешнеполитического ведомства подобно сегодняшнему.
Впереди много работы, чтобы распутать все. Мы живем не в сказке, наши внутриполитические баталии по-прежнему будут иметь место быть.
Но при всем при этом, важно не забывать принцип, сформулированный в популярной в 80-е годы в Союзе книге «Да, господин министр»: «Дипломатия – это вопрос выживания в будущем столетии. Политика – вопрос выживания до следующей пятницы».
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