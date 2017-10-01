Болот Джунусов: Нужна ли нотная война с Казахстаном?

Встреча главы РК Назарбаева Н.А. с кандидатом в президенты КР Бабановым О.Т. вызвала нервную реакцию в Бишкеке. Состоялся обмен нотами, с разных площадок прозвучали колкости в адрес друг друга. Ниже несколько соображений на этот счет.

Почти все основные кандидаты в президенты КР в своей предвыборной стратегии делали упор на внешний фактор, внешнюю поддержку.

Все с кем-то должны были встретиться и после продемонстрировать картинки электорату.

У кого-то это были президенты, у кого-то генералы, у кого-то парламентарии, а кто-то был рад встречи и со старшим референтом какого-нибудь важного управления.