В аварии на въезде в Чолпон-Ату погибли 19-летняя беременная девушка, ее родственница, водитель и фельдшер скорой помощи.

В пресс-службе милиции Иссык-Кульской области журналисту «Клоопа» сообщили, что авария произошла ночью 1 октября на въезде в Чолпон-Ату.

Водитель автомобиля марки «Мерседес-Бенц» не справилась с управлением и врезалась в машину скорой помощи.

От удара скорая съехала с дороги и несколько раз перевернулась, находившиеся в ней четыре человека погибли.

Среди погибших водитель и фельдшер скорой помощи, 19-летняя беременная девушка и ее родственница.

Бригада скорой помощи везла девушку в больницу Чолпон-Аты из села Бает.

По информации издания «Спутник», водитель «Мерседеса» была в алкогольном опьянении.

Милиция задержала водителя «Мерседеса». Назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.

По теме: