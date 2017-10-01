В аварии на въезде в Чолпон-Ату погибли 19-летняя беременная девушка, ее родственница, водитель и фельдшер скорой помощи.
В пресс-службе милиции Иссык-Кульской области журналисту «Клоопа» сообщили, что авария произошла ночью 1 октября на въезде в Чолпон-Ату.
Водитель автомобиля марки «Мерседес-Бенц» не справилась с управлением и врезалась в машину скорой помощи.
От удара скорая съехала с дороги и несколько раз перевернулась, находившиеся в ней четыре человека погибли.
Среди погибших водитель и фельдшер скорой помощи, 19-летняя беременная девушка и ее родственница.
Бригада скорой помощи везла девушку в больницу Чолпон-Аты из села Бает.
По информации издания «Спутник», водитель «Мерседеса» была в алкогольном опьянении.
Милиция задержала водителя «Мерседеса». Назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.
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