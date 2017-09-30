Часть выступления кандидата в президенты Омурбека Бабанова на юге была опубликована в интернете и стала причиной митингов у его штабов в Джалал-Абаде и Оше. Штаб политика утверждает, что видео выступления Бабанова смонтировали.

Возле избирательных штабов кандидата в президенты Омурбека Бабанова в Оше и Джалал-Абада 30 сентября прошли митинги.

Участники акции выразили недовольство речью политика в жилом микрорайоне «Амир-Тимур» города Ош — там он 28 сентября встречался с избирателями.

Ранее в социальных сетях распространили фрагмент видео, на котором политик говорит о том, что «лучше умереть стоя, чем стоять на коленях» и «если какой-либо милиционер тронет узбеков, он будет уволен».

Однако, из полного видео речи политика ясно, что фразы выдернуты из контекста.

На следующий день после его выступления, 29 сентября, жители Оша дали пресс-конференцию с требованием принять меры по выступлению Бабанова.

Отрывок выступления Бабанова и пресс-конференцию в Оше показали в эфире новостей КТРК.

Однако, после окончания репортажа был показан другой сюжет, в котором штаб политика упомянул о том, что видео выступления смонтировали.

В том же сюжете показали более длительную версию речи Бабанова, но в интернет-версии программы ее нет.

В этом видео Бабанов говорит о многонациональном Кыргызстане, а «лучше умереть стоя, чем стоять на коленях» произносит в контексте выборов в президенты, призывая жителей района не голосовать по принуждению за какого-либо кандидата.

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун обратился в Центризбирком с просьбой дать правовую оценку выступлению кандидата. В ЦИКе обещали жалобу рассмотреть.

Госкомитет национальной безопасности заявил, что проверит материалы в соцсетях с выступлением Бабанова в Оше для дачи правовой оценки.

В интервью с Kloop.kg представители штаба Бабанова отказались прокомментировать видео и митинги, устроенные из-за него.

Омурбек Бабанов — один из главных претендентов на победу на выборах президента Кыргызстана. Выборы главы государства пройдут 15 октября.

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