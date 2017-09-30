Журналистка Эльнура Алканова пыталась снять видео на дрон возле особняка на юге Бишкека. Охране это не понравилось, её машину заблокировали неизвестные в камуфляже, а один из них даже пытался выхватить у журналистки телефон.

Видео Kloop с места событий.

Но заблокированная в автомобиле Алканова включила фэйсбук-трансляцию, и, вместо попытки помешать вести видеосъёмку, охрана получила тысячи зрителей в соцсетях.

Пользователи фэйсбука не только увидели лица людей, которые не давали машине проехать, но также стали свидетелями бездействия приехавшей на место инцидента милиции.

Кроме того, тысячи людей теперь задаются вопросами о том, какое именно расследование делала Алканова в жилмассиве Ала-Арча-3, и кто живёт в том особняке, который она хотела снять с дрона.

Сама журналистка отказалась раскрывать, кому принадлежит дом, возле которого велась съемка.

После часа патовой ситуации — охрана не выпускала автомобиль Алкановой, но и не решалась прибегать к агрессивным действиям — к месту событий приехал бывший премьер-министр Феликс Кулов, а также несколько адвокатов и журналистов. Почему приехал Феликс Кулов — неизвестно.

Их появление позволило Алкановой безопасно покинуть автомобиль и написать заявление на действия охранников.

Кулов заявил присутствующим, что произошло «недоразумение».

«Мне кажется что они, как журналисты, так и сотрудники службы безопасности, действовали в рамках закона. Произошло просто недоразумение», — сказал он.

Затем Алканова и все остальные действующие лица поехали в Октябрьский РОВД.

Пресс-секретарь Адыл Оморов рассказал в интервью Kloop.kg, что сейчас Алканова и препятствовавшие съемке люди дают разъяснения по инциденту.

Эльнура Алканова — независимый журналист расследователь, в разное время сотрудничавшая с изданиями «Kloop», «Азаттык» и «Фергана».