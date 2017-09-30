Журналистка Эльнура Алканова пыталась снять видео на дрон возле особняка на юге Бишкека. Охране это не понравилось, её машину заблокировали неизвестные в камуфляже, а один из них даже пытался выхватить у журналистки телефон.

Видео Kloop с места событий.

Но заблокированная в автомобиле Алканова включила фэйсбук-трансляцию, и, вместо попытки помешать вести видеосъёмку, охрана получила тысячи зрителей в соцсетях.

Пользователи фэйсбука не только увидели лица людей, которые не давали машине проехать, но также стали свидетелями бездействия приехавшей на место инцидента милиции.

Эти люди представились сотрудниками охранной фирмы.

Кроме того, тысячи людей теперь задаются вопросами о том, какое именно расследование делала Алканова в жилмассиве Ала-Арча-3, и кто живёт в том особняке, который она хотела снять с дрона.

Сама журналистка отказалась раскрывать, кому принадлежит дом, возле которого велась съемка.

После часа патовой ситуации — охрана не выпускала автомобиль Алкановой, но и не решалась прибегать к агрессивным действиям — к месту событий приехал бывший премьер-министр Феликс Кулов, а также несколько адвокатов и журналистов. Почему приехал Феликс Кулов — неизвестно.

Экс-премьер-министр Феликс Кулов.

Их появление позволило Алкановой безопасно покинуть автомобиль и написать заявление на действия охранников.

Кулов заявил присутствующим, что произошло «недоразумение».

«Мне кажется что они, как журналисты, так и сотрудники службы безопасности, действовали в рамках закона. Произошло просто недоразумение», — сказал он.

Независимый журналист Эльнура Алканова.

Затем Алканова и все остальные действующие лица поехали в Октябрьский РОВД.

Пресс-секретарь Адыл Оморов рассказал в интервью Kloop.kg, что сейчас Алканова и препятствовавшие съемке люди дают разъяснения по инциденту.

Эльнура Алканова — независимый журналист расследователь, в разное время сотрудничавшая с изданиями «Kloop», «Азаттык» и «Фергана».


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